Giornata Internazionale dell’Educazione, a Fiumicino flash mob culturale ideato dall’Associazione Laborastoria

Un “blitz” culturale, tra la sorpresa e la curiosità dei presenti. In occasione della “Giornata internazionale dell’Educazione”, ieri, infatti, a Fiumicino, le corsie del mercato cittadino, al plateatico in via Foce Micina, sono state “invase” da un gruppo di persone , di tutte le età: ciascuna aveva in mano un libro e la voglia di leggere poche righe ad alta voce per sensibilizzare la cittadinanza circa l’importanza dell’educazione alla lettura. Il flash mob dedicato alla lettura è stato ideato dall’Associazione LaboraStoria, da tempo assai attiva sul territorio sul fronte della cultura.

“È stata un’esperienza divertente, nuova per tutti: un flash mob è un’azione rapida, fatta da tante persone simultaneamente per creare lievi disagi che veicolino un contenuto. L’esperimento è riuscito perfettamente al punto che i partecipanti ci hanno chiesto di replicare la settimana prossima – sottolinea Giorgia Cuffaro, presidente di LaboraStoria – La scienza evidenzia i vantaggi della lettura precoce anche tra i bambini piccolissimi: l’OCSE rileva che il 35% degli adulti fatica a leggere e comprendere un breve testo scritto e noi crediamo quindi sia importante continuare a sensibilizzare. Il sapere non può essere demandato ai manuali scolastici che dicono tutti la stessa cosa ma cambiano continuamente per tenere in piedi il mercato. Serve uno sforzo collettivo. L’appuntamento per chiunque vorrà è perciò sabato prossimo, sempre alle 10.30, al mercato presso il plateatico dal lato di “Risparmio casa”. Stavolta staremo attenti a non creare alcun disturbo e porteremo il caffè!”, conclude Cuffaro.