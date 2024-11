Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il Sindaco Mario Baccini alla cerimonia di Alzabandiera Solenne al C.T.R. di Fiumicino

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha preso parte alla cerimonia dell’Alzabandiera Solenne presso il Centro Tecnico Rifornimenti (C.T.R.) di via Portuense. L’evento è stato presieduto dal Generale di Brigata Francesco De Simone, Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico. Ospiti anche gli alunni e le alunne della scuola elementare G.B. Grassi di Fiumicino.

Durante la cerimonia sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il Ministro Crosetto ha sottolineato l’importanza di questa giornata per ricordare il ruolo cruciale delle Forze Armate nella tutela della sicurezza e della giustizia, esprimendo la gratitudine della Nazione verso chi, ogni giorno, contribuisce a un mondo più sicuro e giusto.

Il Presidente della Repubblica ha celebrato l’unità nazionale e l’onore delle Forze Armate italiane, ringraziando Esercito, Marina, Guardia di Finanza e Carabinieri per il loro impegno costante a difesa della libertà e della democrazia, anche in contesti internazionali difficili. Un pensiero particolare è stato dedicato ai militari italiani schierati in Medio Oriente e ai caduti che hanno sacrificato la vita per i valori di pace e democrazia del Paese.

Al termine della cerimonia, il Primo Cittadino, accompagnato dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti, Colonnello Massimo Cionfrini, ha visitato alcune aree del C.T.R., dove erano esposti i mezzi di soccorso pronti all’impiego in caso di emergenza e lo stand dedicato alle analisi chimiche svolte al C.T.R., ad esempio, sui fumogeni rilasciati dalle frecce tricolore o sui carburanti. Uno strumento fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

“È importante che le nuove generazioni, comprendano e apprezzino l’importanza del lavoro quotidiano di chi protegge la nostra Nazione. A nome della comunità di Fiumicino, esprimo la più sincera gratitudine e profondo orgoglio verso le donne e gli uomini che servono l’Italia.” ha dichiarato il Sindaco, dopo la cerimonia