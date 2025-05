Gestione sostenibile delle risorse idriche: firmato il protocollo d’intesa tra AUBAC, ENAC e ADR

Si rafforza il contributo del sistema aeroportuale italiano alla transizione ecologica e al miglioramento della sicurezza idraulica e ambientale

È stato sottoscritto, giovedì 22 maggio, presso l’Innovation Hub dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, un protocollo d’intesa tra l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (AUBAC), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e Aeroporti di Roma (ADR), con l’obiettivo di avviare una collaborazione strutturata per una gestione integrata, resiliente e sostenibile delle risorse idriche negli ambiti aeroportuali.

L’accordo mira a promuovere una pianificazione condivisa, capace di integrare le esigenze ambientali, infrastrutturali e operative in coerenza con gli obiettivi europei in materia di sostenibilità, adattamento climatico e innovazione tecnologica. La cooperazione tra le tre istituzioni intende rafforzare il contributo del sistema aeroportuale italiano alla transizione ecologica e al miglioramento della sicurezza idraulica e ambientale.

In particolare, il protocollo pone le basi per sviluppare modelli previsionali avanzati per la gestione del rischio idraulico, favorire il riuso delle acque reflue e l’efficientamento delle risorse idriche, integrare infrastrutture verdi nei contesti aeroportuali e valorizzare il ruolo delle tecnologie digitali per il monitoraggio e la condivisione dei dati ambientali.

“Con la firma di questo protocollo si afferma un principio fondamentale: la sostenibilità non può prescindere dalla cooperazione interistituzionale e dalla messa a sistema delle competenze – ha dichiarato Marco Casini, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – La collaborazione con ENAC e ADR rappresenta un esempio virtuoso di come sia possibile conciliare tutela ambientale e sviluppo infrastrutturale attraverso una governance innovativa delle risorse idriche, fondata sulla conoscenza, sull’innovazione e sulla responsabilità condivisa”.

“Questo accordo conferma il nostro approccio nello sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino – ha dichiarato Andrea Maria Giordano, Chief Infrastructure Officer di Aeroporti di Roma – da tempo abbiamo infatti avviato azioni concrete per rendere i nostri aeroporti più resilienti ai cambiamenti climatici e per una gestione sostenibile della risorsa idrica, si pensi ad esempio al sistema idrico duale che all’aeroporto di Roma Fiumicino consente un notevole risparmio nei consumi di acqua”.

“L’Enac è da sempre impegnato a favorire lo sviluppo del trasporto aereo che oltre a garantire la sicurezza del volo e la qualità dei servizi, sia volto anche a realizzare un comparto innovativo, intermodale e sostenibile – ha affermato Claudio Eminente Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture – Il protocollo firmato oggi rientra in questa visione: la collaborazione tra le diverse autorità e stakeholder rappresenta un passo importante per affrontare le future sfide ambientali e assicurare un sistema di trasporto aereo resiliente e rispettoso dell’ambiente“.

L’accordo siglato rappresenta un tassello strategico nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile capace di coniugare efficienza operativa, salvaguardia del territorio e attenzione alle sfide climatiche. Il contesto dell’Innovation Hub di Fiumicino, centro d’eccellenza per la ricerca e la sperimentazione di soluzioni avanzate nel settore del trasporto aereo, testimonia l’importanza di fare rete tra istituzioni pubbliche e attori industriali per affrontare le sfide del futuro in maniera concreta e sinergica.