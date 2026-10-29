Gambero Rosso, tre Forchette a Pascucci al Porticciolo e due all’Osteria dell’Orologio

Riconoscimenti per i due ristoranti di Fiumicino nella Guida Ristoranti d’Italia 2027. Pascucci sale a 94 punti su 100

di Dario Nottola

Grandi risultati ancora per la ristorazione di Fiumicino: dal Gambero Rosso Tre Forchette a Pascucci al Porticciolo e 2 all’Osteria dell’Orologio.

Anche quest’anno “Pascucci al Porticciolo” si aggiudica le “Tre Forchette” nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso, con 94 punti su 100: uno in più rispetto alla precedente edizione. A renderlo noto, con grande soddisfazione, lo stesso ristorante stellato dalla sua pagina social.

“Un risultato che dedichiamo alla passione e all’impegno di tutta la nostra grande squadra”, il commento.

Il ristorante Pascucci al Porticciolo di Fiumicino (una Stella Michelin dal 2012) è una delle realtà più autorevoli della cucina di mare in Italia. Aperto nel 2000 da Gianfranco Pascucci e dalla moglie Vanessa Melis, il locale si trova in una posizione suggestiva, accanto al porto-canale e di fronte alla Darsena di Fiumicino, dedicata alla nautica da diporto. In origine, la struttura era di proprietà dei nonni paterni di Pascucci.

Ma un’altra soddisfazione per Fiumicino arriva nella ristorazione: Due Forchette nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso sono state assegnate all’Osteria dell’Orologio, il rinomato locale in via Torre Clementina. “Lo condividiamo con chi lavora con noi ogni giorno, in cucina e in sala, e con i nostri ospiti”, il commento.