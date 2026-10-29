Fiumicino, al via la manutenzione della ciclabile lungo il Tevere

Sfalcio del verde anche a Focene. Per la pista Fregene-Maccarese lavori previsti entro il 2026

di Dario Nottola

Dopo un periodo di attesa da parte di biker e appassionati, sono scattati questa mattina gli interventi di manutenzione per riportare il decoro sulla suggestiva ciclabile lungo l’argine del Tevere a Fiumicino. In campo, con l’assessorato all’Ambiente, mezzi e uomini per sfalciare il verde che, in più punti, da tempo ha invaso il tracciato, rendendo complicato il transito dei ciclisti e non solo, che hanno richiesto la manutenzione.

La ciclabile lungo l’argine del Tevere, sulla Portuense, all’altezza di Parco Leonardo, che arriva fino al confine con il Comune di Roma, è ormai da anni tra i tracciati più frequentati, anche per semplici passeggiate a contatto con la storia e la natura.

Un secondo tratto di 2,850 km, nel 2024, si è congiunto a quello, già suggestivo, aperto tempo prima sempre lungo il Tevere, che si affaccia e corre parallelo all’Episcopio di Porto e ai Porti imperiali di Claudio e Traiano, divenuto gettonatissimo tra gli appassionati delle due ruote e della natura, per un tracciato ora complessivo di 7 km.

La rete totale delle ciclabili sul territorio sfiora ormai i 35 km. Il tracciato presenta un fondo in materiale drenante ed ecologico ed è delimitato da una staccionata in legno di castagno, che necessitano anch’essi di manutenzione urgente.

Gli interventi di sfalcio del verde passeranno poi alla ciclabile lungo via Coccia di Morto, a Focene.

Intanto, per la ciclabile di 2,2 km che collegherà il lungomare di Fregene con la stazione ferroviaria di Maccarese, si è conclusa la Conferenza dei servizi ed è imminente l’indizione della gara d’appalto: obiettivo cominciare gli attesi lavori entro la fine del 2026.