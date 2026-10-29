Da Anzio, passando per Roma, fino a Fiumicino: “La rete delle associazioni regala sorrisi e un forno alla Casa di Enzo”

Un nuovo forno donato al centro diurno grazie alla collaborazione tra Falascana e Cuore a Cuore ODV, in una giornata di solidarietà, musica e sorrisi.

di Fernanda De Nitto

La solidarietà, quella vera, fatta di gesti concreti, tra associazioni in rete ed entusiasmo travolgente, ha fatto tappa al centro diurno per adulti “La Casa di Enzo” di Fiumicino. Una giornata speciale che ha visto la consegna ufficiale di un nuovo forno per le attività della struttura, nato dalla collaborazione virtuosa tra l’Associazione Culturale “Falascana” e l’Associazione di clown terapia “Cuore a Cuore ODV”.

Ad accogliere la delegazione delle due associazioni è stato il presidente de “La Casa di Enzo“, Settimo De Zanni, che ha espresso profonda gratitudine a tutti i volontari presenti per l’aiuto tangibile destinato ai laboratori e alle attività quotidiane dei ragazzi.

Un’iniziativa che dimostra come il cuore del volontariato non conosca barriere né distanze geografiche. “L’Associazione Culturale Falascana, pur avendo le sue radici e la sua sede nel quartiere Falasche ad Anzio, ha dimostrato ancora una volta di non porsi confini quando si tratta di fare del bene, attraversando il territorio d’appartenenza, passando per Roma e arrivando fino a Fiumicino. L’organizzazione ha unito le forze con l’associazione di clown terapia Cuore a Cuore ODV, sempre attiva e presente con i suoi volontari per portare sorrisi e gioia all’interno del centro diurno. Un grazie sincero a chi, mettendoci la faccia, il cuore e un pizzico di allegria, continua a dimostrare quanto l’unione tra associazioni possa fare la differenza nella vita di tutti i giorni”, dichiara il presidente Settimo De Zanni.

Oltre al momento formale della donazione, la giornata si è trasformata ben presto in una festa improvvisata. Sfruttando la forza espressiva ed emozionale della clown terapia, le clown Sorriset e Milìta hanno regalato ai ragazzi momenti di contagiosa poesia comica.

Proprio mentre era in corso una sessione del laboratorio di musicoterapia, le due clown hanno colto l’attimo per “intrufolarsi” a sorpresa nell’aula. È bastato poco: un naso rosso, una battuta improvvisata e la condivisione delle vibrazioni musicali per far esplodere un’ondata di allegria. Ne è nato un momento straordinario di gioia, collaborazione e gioco collettivo, dove la musica e la risata hanno azzerato ogni barriera.

Questo mosaico di festa e vicinanza si inserisce nel cuore della “Casa di Enzo”, una struttura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio, nata dalla caparbietà e dall’amore indomabile dei genitori dei ragazzi speciali, riuniti nell’Associazione “Insieme con i disabili”. Un centro sorto per dare una risposta concreta alle famiglie e al tema del “Dopo di Noi”, intitolato alla memoria del giovane Enzo, che oggi continua a vivere e a crescere grazie a momenti di incontro e al sostegno del tessuto associativo locale.