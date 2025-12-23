Fregene più sicura: calano furti e reati contro la persona

Crescono i controlli sul territorio. Il sindaco Baccini elogia il lavoro dei Carabinieri e annuncia il potenziamento della videosorveglianza

A Fregene si registra una riduzione significativa dei furti, in particolare delle intrusioni nelle abitazioni, tra i reati che più incidono sulla percezione di insicurezza delle famiglie. In diminuzione anche i reati contro la persona, le truffe e gli episodi di danneggiamento. A fronte di questo andamento, cresce in maniera evidente l’attività delle Forze dell’Ordine.

Un ruolo determinante è stato svolto dalla Stazione dei Carabinieri di Fregene, che ha messo in campo un sistema di vigilanza studiato per intercettare sul nascere eventuali azioni criminali, soprattutto nelle fasce orarie più esposte.

“Rivolgo i miei complimenti ai Carabinieri della Stazione di Fregene per il lavoro quotidiano svolto in un territorio vasto e complesso – dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Il mio apprezzamento va a tutte le donne e gli uomini della Stazione, a ogni livello della catena di comando. L’attenzione continua alla sicurezza del territorio si sta traducendo in un miglioramento reale delle condizioni di vivibilità“.

“Il costante dialogo istituzionale con la Prefettura e la richiesta dell’Amministrazione di intensificare i controlli sul territorio hanno trovato piena disponibilità e riscontro operativo. L’Amministrazione comunale sta inoltre riorganizzando in modo capillare il sistema di videosorveglianza, così da affiancare in maniera ancora più efficace l’azione delle Forze dell’Ordine e rafforzare ulteriormente le attività di prevenzione e controllo” conclude Baccini