Fregene, erosione della costa: entro fine anno al via i lavori per la nuova barriera soffolta

La Regione Lazio conferma l’apertura del cantiere nel tratto centrale del litorale, per un intervento di 870 metri

di Dario Nottola

Entro la fine del 2026 sarà aperto il cantiere per il proseguimento della barriera soffolta a difesa della costa di Fregene, colpita da tempo dal grave fenomeno dell’erosione. A confermarlo è la Regione Lazio.

I lavori riguarderanno il tratto centrale del litorale, per un’estensione complessiva di 870 metri, comprensivi di circa 350 metri di barriera sottomarina, affiancata da pennelli e interventi di ripascimento. Le nuove opere seguiranno quelle già completate per 850 metri nel tratto sud, che negli ultimi mesi hanno dato incoraggianti risultati nella protezione dalle mareggiate, permettendo agli operatori balneari di lavorare con maggiore serenità rispetto al recente passato. Una condizione che chiedono da tempo anche i titolari degli stabilimenti del tratto centrale, particolarmente preoccupati per gli effetti dell’erosione.

“Per tale intervento programmato sono in corso di definizione le ultime operazioni amministrative di aggiudicazione dell’accordo quadro – spiega la Regione – La cantierizzazione partirà entro la fine dell’anno in corso; i lavori proseguiranno per tutto il periodo invernale ed eventualmente verranno sospesi solo con l’avvio della stagione estiva, in accordo con l’amministrazione comunale di Fiumicino e la Capitaneria di Porto di Roma. Così come per l’intervento di difesa sul litorale di Focene, anche per Fregene la Regione Lazio provvederà a eseguire puntuali ripascimenti”.

La conferma dell’avvio dei lavori è arrivata dopo che, alla fine dello scorso settembre, il sindaco Mario Baccini aveva scritto all’assessore regionale al Demanio, Fabrizio Ghera, per sollecitare gli interventi previsti nel tratto centrale del litorale di Fregene, attualmente il più esposto alle mareggiate e tra quelli maggiormente colpiti dall’erosione della spiaggia.

L’obiettivo indicato dal primo cittadino era quello di completare le opere prima dell’inizio della prossima stagione balneare, evitando interferenze tra il cantiere e le attività degli stabilimenti, i cui gestori attendono da tempo l’avvio degli interventi.

“Gentile Assessore Ghera, desidero richiamare la Tua attenzione sulla necessità di procedere quanto prima con gli interventi previsti per la protezione dell’arenile di Fregene centro, opera particolarmente attesa dagli operatori balneari e dall’intera comunità locale – si legge nella lettera inviata da Baccini – Con la conclusione della stagione balneare si apre infatti la finestra temporale più idonea per l’esecuzione dei lavori”.

“È pertanto importante – prosegue – che si possa giungere rapidamente all’assegnazione e all’avvio degli interventi, così da consentire il completamento prima dell’inizio della prossima stagione balneare, evitando interferenze tra il cantiere e le attività degli stabilimenti e garantendo le necessarie condizioni di sicurezza. Come sai, il tema della difesa della costa di Fregene riveste per questa Amministrazione un carattere prioritario”.

“Nel corso dell’incontro pubblico del 9 aprile 2025 è stata presentata agli operatori e alla cittadinanza una configurazione dell’intervento sulla quale si sono concentrate aspettative precise del territorio. Chiedo pertanto di voler verificare, nell’ambito delle competenze regionali, lo stato dell’iter tecnico-amministrativo e i tempi previsti per l’affidamento e avvio dei lavori, favorendo ogni utile accelerazione delle procedure ancora necessarie. L’obiettivo comune deve essere quello di arrivare alla prossima stagione con l’intervento realizzato e con una soluzione efficace e coerente con quanto illustrato e condiviso con il territorio, offrendo certezze agli operatori e una risposta concreta al problema dell’erosione costiera. Sono certo della Tua attenzione e della collaborazione della Regione Lazio su un intervento strategico per la tutela del nostro litorale”, ha concluso il primo cittadino.