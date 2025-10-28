Focene, il Comune promette 500mila euro contro l’inquinamento acustico dell’aeroporto

Il sindaco Baccini annuncia fondi Iresa per i primi interventi

di Umberto Serenelli

Si è svolta in via delle Pinne a Focene un’assemblea tra rappresentanti dell’amministrazione comunale di Fiumicino e cittadini sul tema dell’Iresa.

“Decideremo assieme come impiegare l’Iresa con dei progetti mirati. In bilancio abbiamo 500mila euro” è quanto ha garantito il sindaco Mario Baccini ai residenti a Focene nel corso dell’incontro organizzato dal Nuovo Comitato di Focene e incentrato sui finanziamenti e utilizzo dell’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.

È a carico delle compagnie aeroportuali, il cui jet transitano all’aeroporto “Leonardo da Vinci”, ed è un contributo da sborsare per le emissioni sonore prodotte durante decolli e atterraggi che provocano inquinamento acustico alle località lungo il sedime dello scalo.

Il fenomeno investe le località: Isola Sacra, Fiumicino, Focene, Fregene e Maccarese su cui insistono i cosiddetti “coni di volo” che sono le rotte per avvicinarsi o allontanarsi dalle tre piste.

“È da quando è stata istituita l’Iresa che ci battiamo per l’indennizzo che spetta a cittadini i quali subiscono in modo pesante l’inquinamento acustico e atmosferico provocato dagli aeromobili – commenta Massimiliano Mattiuzzo, portavoce del comitato FuoriPista – Dal 2015 non c’è traccia dell’impiego di questa tassa che deve essere erogata per iniziative atte a mitigare il rumore. Per quanto riguarda invece la deperimetrazione della Riserva del litorale è indegno il progetto di compensazione“.

All’incontro hanno partecipato circa 60 cittadini, molto risentiti dei ritardi, che hanno posto diversi interrogativi al primo cittadino, all’assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino, a quello della Riserva Angelo Caroccia e alla consigliera comunale Patrizia Fata.

“L’amministrazione comunale è molto attenta allo sviluppo dell’aeroporto che è un asset importate per il nostro territorio – aggiunge Baccini – Di contro sappiamo che Focene è una cittadina in cui mancano molto servizi essenziali, tipo banca o ufficio postale, e questo i cittadini lo avvertono perché costretti a recarsi in altre località. Per quanto invece riguarda la costruzione della quarta pista una commissione sta valutando i pro e contro anche se stando una prima analisi dell’Enac l’inquinamento acustico dovrebbe essere ridotto dell’80%”.

Affermazione seguita da numerosi commenti negativi dei presenti. “Il progetto di ampliamento sarà oggetto di un consiglio comunale aperto – precisa il Primo Cittadino – sia chiaro però che la deperimetrazione spetta alla Commissione speciale della Riserva. Se ci dovesse essere tolto qualcosa dovrà essere compensato in qualche modo. Comunque, sul tema ci aggiorniamo quando ci sarà qualcosa di concreto”.

Per quanto riguarda le future opere da realizzare a Focene, il Sindaco si è soffermato sulla riqualificazione dell’area davanti alla scuola. “È nostra intenzione fare un opera utile alla comunità – conclude Baccini – con un parcheggio interrato e una bella piazza sopra”.

L’assessore D’Intino ha aperta il suo intervento precisando che la tassa ‘non viene erogata nei tempi e neppure è stata utilizzata nel migliore dei modi’.

“In passato, infatti, i fondi sono stati gestiti in modo poco utile come è il caso della ripiantumazione di alberi nella pineta di Fregene oppure per degli studi affidati all’Università – dice D’Intino – Noi pensiamo a dei ristori per punti critici delle località con investimenti sugli infissi delle case tanto per fare un esempio. In sintesi dobbiamo investire questi fondi in aree dove si propaga il rumore”.

Apprezzato l’intervento del dirigente dell’Ambiente, Paolo Roccetti, il quale ha evidenziato che è fondamentale ‘rimuovere la sorgente del rumore’. “Abbiamo già predisposto una bozza di delibera con termini di indennizzo ma dobbiamo ancora effettuare alcune verifiche – sostiene – Per le case investite dal rumore mi viene in mente, come prima cosa, un investimento sugli infissi“.