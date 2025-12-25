Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 25 Dicembre 2025

Focene, allagamenti bloccano alcune vie nel giorno di Natale (FOTO)

Le intense piogge hanno reso le via della zona nord di Focene non percorribili per ore

 

di Erica Fasano

 

 

Un risveglio natalizio tutt’altro che piacevole per alcune famiglie residenti nella zona nord di Focene, in particolare nell’ultimo tratto di via Verdi, a causa di un allagamento provocato dall’abbondante pioggia delle ultime ore. L’acqua, probabilmente dovuta all’intasamento di tombini e fognature, ha reso le strade non percorribili per diverse ore.

 

I residenti hanno segnalato la situazione ad Acea in mattinata, ma – secondo quanto riferito – la situazione è rimasta critica fino al pomeriggio. Nel corso del pomeriggio il livello dell’acqua ha iniziato a diminuire e la viabilità è gradualmente migliorata. Resta tuttavia una problematica che ciclicamente si ripresenta in caso di maltempo.

 

“È inaccettabile che accadano episodi del genere, ancor più nel giorno di Natale, costringendo intere famiglie a fronteggiare questi disagi in una giornata di festa” – dichiara Carlo Rosati, di Avanti Fiumicino – “esprimiamo solidarietà alle famiglie di Focene e ribadiamo la necessità di interventi di manutenzione su fognature e tombini nella zona, affinché la situazione non torni a ripetersi in occasione delle prossime ondate di maltempo”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
allagamento focene
Articoli correlati
Cronaca

Focene, allagamenti bloccano alcune vie nel giorno di Natale (FOTO)

giovedì, 25 Dicembre 2025
Cronaca

Tragico incidente sulla Via Aurelia: motociclista perde la vita

giovedì, 25 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino, incendio nella notte di Natale, a fuoco un’imbarcazione da pesca

giovedì, 25 Dicembre 2025
Sapevi che...

Acqua, aria compressa e liquidi tecnici: buone pratiche per l’utilizzo sicuro nelle attività professionali

giovedì, 25 Dicembre 2025
Cronaca

Capitaneria di Porto di Roma, un anno di interventi sul litorale romano

mercoledì, 24 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci