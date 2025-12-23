Fiumicino Tributi, approvato il nuovo Statuto: più servizi e nuove prospettive operative

Via libera dal Consiglio comunale alla riorganizzazione strategica: meno evasione, più incassi e una struttura pronta a operare anche per Comuni fino a 200mila abitanti

Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna la nuova formulazione dello Statuto della Fiumicino Tributi S.p.A., un passaggio strategico che inciderà in modo significativo sull’organizzazione dei servizi, delle attività e delle funzioni della società.

L’aggiornamento statutario è il risultato del percorso di rafforzamento intrapreso dalla società negli ultimi anni, in particolare nelle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e delle entrate comunali di natura patrimoniale. I miglioramenti conseguiti sono concreti e misurabili, come dimostrano la riduzione delle percentuali di evasione e il contestuale aumento degli incassi a favore dell’Ente.

Le modifiche approvate si inseriscono in una visione di medio-lungo periodo, finalizzata ad ampliare la capacità operativa della Fiumicino Tributi e ad adeguarne il ruolo alle nuove sfide politico-strategiche e amministrativo-territoriali che l’Amministrazione comunale intende perseguire. Un’evoluzione che potrà consentire alla società di mettere le proprie competenze anche al servizio di altri Comuni del litorale.

Nel dettaglio, la delibera prevede l’aumento del capitale sociale per consentire lo svolgimento delle attività di accertamento e riscossione dei tributi anche in Comuni con popolazione fino a 200mila abitanti, nonché la possibilità di costituire o partecipare a società controllate o collegate, assumendo il ruolo di capogruppo per lo sviluppo di nuovi progetti.

L’intervento statutario punta quindi a rafforzare ulteriormente la Fiumicino Tributi S.p.A., rendendola una realtà capace di operare su scenari più ampi, pur mantenendo un forte legame con il territorio e continuando a rappresentare un punto di riferimento diretto per i cittadini.