Fiumicino, TPL inaccessibile per molti utenti

Segnalate criticità nell’accessibilità del trasporto pubblico locale per anziani e persone fragili

di Fernanda De Nitto

“Affinché la città sia veramente inclusiva ed accogliente per tutti i cittadini occorre una maggiore attenzione per le esigenze di chi, nella quotidianità, riscontra maggiori difficoltà, soprattutto per ciò che concerne la mobilità.” Ad affermarlo G. Bertozzi, da sempre impegnata nella tutela delle persone più fragili del territorio, che aggiunge – Infatti, per le persone più anziane e fragili risulta ancora molto complesso l’utilizzo del trasporto pubblico locale, già a partire dalle indicazioni necessarie per la comprensione delle varie linee e tratte.

Le paline elettroniche non sono presenti in tutte le fermate del Comune e risultano oggettivamente prive di pulsanti che consentano la verbalizzazione orale delle informazioni riguardanti linee ed orari della fermata stessa. Le paline sono installate ad un’altezza di circa 3 metri e pertanto di complessa visualizzazione. Le stesse indicano solamente il bus in arrivo e la destinazione del mezzo.

Gli stessi mezzi del TPL, nella maggior parte dei casi, non hanno a bordo la sintesi vocale utile per indicare la fermata. Tali accortezze sarebbero necessarie sulla base delle attuali normative di legge e nel rispetto del principio cardine della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dove si parla di sicurezza e piena partecipazione di tutti alla vita sociale e civile della propria città. Già il Cotral è stato chiamato in tribunale per discriminazione, rispondendo come ditta per la mancanza dei servizi essenziali destinati alle persone più fragili.

Ricordo, inoltre, che è evidente il fatto che, ad esclusione dei giovani studenti, i maggiori fruitori del TPL sono proprio persone anziane e fragili, che per età e condizioni fisiche hanno serie difficoltà negli spostamenti con mezzi privati. Per non parlare poi dell’opzione taxi, che risulta inaccessibile per le sue tariffe alquanto elevate anche per brevi spostamenti, dato che nel territorio non c’è una stazione, nonostante le diverse cooperative presenti nella città.

L’augurio di tutti è quello che con il nuovo anno possa esserci un ascolto, da parte dell’amministrazione nei confronti della ditta di trasporto, maggiormente costante e fattivo verso le problematiche dei cittadini più vulnerabili, che spesse volte sono costretti a vivere nell’isolamento. Insieme possiamo garantire ad ogni cittadino pari opportunità e piena partecipazione alla vita della comunità” – ha concluso G. Bertozzi