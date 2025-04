Fiumicino si prepara ad accogliere i primi appassionati di tintarella (VIDEO)

Al via le operazioni di pulizia in occasione delle prossime festività pasquali e dei prossimi weekend di primavera

Entrano nel vivo i preparativi per accogliere, con il giusto decoro, i tanti appassionati della prima tintarella che gremiranno le spiagge libere di Fiumicino, alla ricerca di relax.

Sono infatti scattate, sul Lungomare della Salute, a Isola Sacra, le operazioni di pulizia in occasione delle prossime festività pasquali e dei prossimi weekend di primavera, a partire da quello della Domenica delle Palme, che si preannuncia all’insegna di sole e temperature assai gradevoli. I mezzi, coordinati dall’Assessorato all’Ambiente, hanno il compito d’intervenire per la bonifica, il livellamento e la vagliatura degli arenili.

Rimossi i detriti, eredità delle mareggiate che hanno caratterizzato la stagione autunnale e invernale, e anche, di recente, il primo segmento di primavera.

Con l’avvicinarsi della stagione balneare, e dopo i primi “pienoni” di presenze di romani già registrati negli scorsi weekend sul litorale, si tratta delle prime operazioni di vagliatura previste tra aprile e maggio per portare a regime il decoro sugli arenili dei 24 km di costa del Comune ed accogliere i bagnanti, tra i quali figurano sempre più turisti stranieri, in particolare iberici, nord europei e statunitensi. Obiettivo del lavoro è fare in modo che la Città diventi sempre più meta ambita dei visitatori.

Nei prossimi giorni le operazioni di vagliatura riguarderanno anche i tratti di spiaggia libera presenti a Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro.