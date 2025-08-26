Fiumicino, sequestrata area di 600 mq per l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti

Trovati dai Carabinieri cumuli di rifiuti speciali pericolosi

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino e del Nucleo Carabinieri Forestale di Ostia, si sono recati in via Monte Cengio, in quanto, al termine di ispezione dei luoghi interessati dall’incendio del 16 agosto scorso, avvenuto in un’area demaniale, affidata in gestione a una società e adibita a cantiere navale, hanno posto sotto sequestro preventivo un’area di 600 mq, per l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti, poiché nel corso del sopralluogo, i militari hanno rinvenuto cumuli di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituiti da materiale di risulta di demolizione edile (calcinacci, ondulino in amianto), rottami ferrosi, rifiuti ingombranti (mobilia dismessa) e rifiuti di elettrodomestici.

I Carabinieri hanno inoltrato informativa presso la Procura di Civitavecchia e le indagini sono tuttora in corso

“Sono soddisfatto delle attività di controllo e prevenzione che si stanno portando avanti nella battaglia contro l’abbandono dei rifiuti – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Si tratta di un fenomeno che danneggia l’ambiente e il decoro urbano e che intendiamo contrastare con determinazione. In particolare, l’area di via Monte Cengio è purtroppo spesso oggetto di abbandoni di materiale: una criticità nota su cui stiamo intervenendo con maggiore attenzione e continuità. L’impegno è quello di proseguire con verifiche puntuali, sanzioni verso i responsabili e iniziative di sensibilizzazione per favorire comportamenti rispettosi da parte di tutti i cittadini”.