Fiumicino ricorda i “Martiri di Kindu”

Sabato 22 novembre la cerimonia presso il monumento dedicato ai caduti nell’area aeroportuale

Sabato 22 novembre, alle ore 11.00, presso il monumento dedicato ai caduti di Kindu – Fiumicino Aeroporto, si terrà la cerimonia di commemorazione dei “Martiri di Kindu”, in occasione dell’anniversario dell’eccidio degli undici aviatori e due medici dell’Aeronautica Militare Italiana caduti l’11 novembre 1961 durante una missione di pace.

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, deporrà una corona d’alloro per rendere omaggio al sacrificio degli uomini dell’Aeronautica Militare e ribadire l’impegno della comunità nel custodire la memoria di chi ha servito il Paese con coraggio e dedizione.

Alla cerimonia, organizzata dai Lions e Leo Club Roma Mare, sarà presente un Picchetto in armi e personale di rappresentanza del 5° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. Sono state inoltre invitate a partecipare Autorità Militari nazionali e territoriali, Autorità religiose e civili del territorio, associazioni di personale militare in quiescenza, rappresentanti lionistici e i familiari dei caduti.