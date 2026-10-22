Fiumicino protagonista al Blue Planet Economy 2026: al centro il futuro della nautica sostenibile

L’assessore Biselli: “Al lavoro con la Regione Lazio per restituire centralità e prestigio alla cantieristica del nostro territorio”

Fiumicino, insieme alla Regione Lazio, torna protagonista anche oggi al Blue Planet Economy Expoforum 2026, la manifestazione dedicata all’economia del mare in corso a Fiera Roma dal 21 al 24 ottobre. Al centro dell’incontro “Green and Blue: materiali e soluzioni della nautica sostenibile”, organizzato da Fiera Roma e dal Consorzio Nautica Lazio, il futuro del settore nautico, le nuove tecnologie e le opportunità di sviluppo legate alla sostenibilità ambientale.

All’iniziativa hanno preso parte l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Raffaello Biselli, e l’Assessore della Regione Lazio alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera.

“Fiumicino è stata per molti anni un polo di eccellenza della cantieristica nautica, un punto di riferimento per la costruzione, la manutenzione e la riparazione delle imbarcazioni, grazie alla presenza di imprese e professionalità altamente specializzate. Dopo una fase di arretramento del settore, oggi stiamo lavorando per restituire alla nostra città quella centralità e quel prestigio che l’hanno contraddistinta in passato. È un percorso che stiamo portando avanti grazie all’impegno congiunto del Comune di Fiumicino e della Regione Lazio, con l’obiettivo di creare le condizioni per una nuova stagione di sviluppo della nautica locale”, ha dichiarato l’Assessore Raffaello Biselli.

“Il nostro territorio – prosegue – possiede un patrimonio di competenze e di tradizioni imprenditoriali che non possiamo permetterci di disperdere. La sfida è accompagnare le aziende verso l’innovazione, valorizzando le capacità artigianali e produttive che hanno reso Fiumicino un’eccellenza del settore”.

“Il rilancio della nautica è una delle opportunità più importanti per il futuro economico di Fiumicino. Abbiamo le competenze, la posizione geografica e le prospettive di sviluppo per tornare a essere un punto di riferimento del settore. Ora dobbiamo trasformare queste potenzialità in investimenti, occupazione e crescita per il territorio”, ha concluso Raffaello Biselli.