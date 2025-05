Fiumicino, Ordinanza Sindacale per contrastare atti e comportamenti lesivi dell’igiene, del decoro e della sicurezza pubblica

L’Ordinanza è stata emanata per affrontare fenomeni di degrado urbano diffusi causati soprattutto dall’abbandono improprio di rifiuti

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha firmato un’Ordinanza Sindacale per contrastare comportamenti che danneggiano l’igiene, il decoro e la sicurezza pubblica sul territorio comunale. L’Ordinanza è stata emanata per affrontare fenomeni di degrado urbano diffusi, causati soprattutto dall’abbandono improprio di rifiuti e dal mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. Questi comportamenti mettono a rischio la salute pubblica e l’ambiente.

L’Ordinanza vieta esplicitamente:

– Il conferimento errato dei rifiuti da parte di utenze domestiche e non domestiche.

– Il conferimento di materiali derivanti da lavori edili all’interno del circuito dei rifiuti urbani.



– Il mancato rispetto delle norme per la pulizia e la manutenzione delle aree prospicienti alle vie pubbliche.

– Il degrado e l’incuria di stabili e aree private abbandonate.



– L’occupazione abusiva del suolo pubblico mediante tende, roulotte, automobili o altri veicoli.

– L’abbandono di pneumatici e materiali di scarto provenienti da lavori edili.

– La realizzazione di scritte abusive.

– Il conferimento non conforme di rifiuti urbani e assimilati da parte di esercizi pubblici e attività commerciali su suolo pubblico o in aree private aperte al passaggio pubblico, in violazione della normativa comunale vigente.

Inoltre, i proprietari e i gestori di attività commerciali sono obbligati a mantenere puliti i marciapiedi e a rimuovere giornalmente rifiuti, immondizie o materiali derivanti dalle loro attività, depositati nello spazio di un raggio minimo di 5 metri.

I proprietari di stabili dismessi e di aree private abbandonate devono garantire la custodia e la manutenzione di tali proprietà, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, per prevenire fenomeni di degrado urbano e occupazioni abusive.

L’Ordinanza richiama, all’articolo 11, anche le disposizioni relative alla conduzione sicura e alla custodia di cani e altri animali. Sono previste sanzioni amministrative in conformità all’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000. In caso di recidiva, è previsto il sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per commettere le infrazioni, secondo quanto disposto dalla Legge 689/1981. La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni sarà affidata alla Polizia Locale, agli Uffici comunali competenti, agli Ispettori ambientali e ad altri soggetti incaricati dall’Amministrazione.

(Immagine di repertorio)