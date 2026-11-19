Fiumicino, occupazioni studentesche: la parola a genitori e docenti

Al Paolo Baffi di Fiumicino occupata la sede centrale, mentre per la succursale si prospetta un’autogestione. I genitori esprimono preoccupazione per le continue interruzioni della didattica.

di Fernanda De Nitto

Proseguono le proteste degli studenti delle scuole superiori del litorale, con alcuni istituti di Ostia e Fiumicino ancora occupati. La sede centrale del Paolo Baffi è da martedì in occupazione, data la richiesta a gran voce dei giovani di maggiori investimenti nell’educazione e nell’edilizia scolastica.

Per ciò che concerne, invece, la succursale dell’istituto di via Giorgio Giorgis, la dirigente scolastica, prof.ssa Marzia Canali, è riuscita a ottenere una mediazione con gli studenti, che minacciavano l’occupazione anche per il plesso distaccato. Grazie a un proficuo dialogo con i giovani, per la scuola si è optato per una futura autogestione da pianificare nei prossimi giorni.

“Riteniamo lodevole l’impegno degli studenti per la tutela del diritto allo studio e la garanzia di ambienti sani e sicuri, ma siamo altresì preoccupati per le continue interruzioni del piano di studi dei nostri figli”. È quanto dichiarano alcuni genitori degli alunni dell’istituto superiore di Fiumicino, che aggiungono: “Le lezioni in queste ultime settimane sono state già più volte interrotte a causa, ad esempio, degli allarmi bomba e degli scioperi nazionali. Ci fa immensamente piacere vedere come i ragazzi si stiano impegnando per la propria scuola, adoperandosi con le proprie mani nella realizzazione di lavori di piccola manutenzione, che potranno proseguire anche in autogestione nelle settimane a seguire.”

“Ringraziamo la dirigente scolastica per la sua solerzia e l’attenzione riservata ai ragazzi e alla loro formazione completa, nonché per l’impegno costante nella crescita culturale e pedagogica. Ci auguriamo che dalla prossima settimana rientrino le varie emergenze e contestazioni, al fine di proseguire nella didattica con il ritorno a scuola per tutti i nostri giovani”, hanno concluso i genitori.