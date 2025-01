Fiumicino, modifiche alla viabilità per lo smontaggio delle luminarie natalizie

Dal 7 al 9 gennaio divieto di transito e sosta in via Torre Clementina durante le operazioni notturne di smontaggio.

Per consentire lo smontaggio delle luminarie natalizie a Fiumicino, dal 7 al 9 gennaio verranno adottate misure temporanee di regolazione del traffico in via Torre Clementina. Le modifiche interesseranno la viabilità notturna. I provvedimenti adottati saranno i seguenti: