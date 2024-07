Fiumicino lancia il censimento arboreo nei plessi scolastici del comune

Prese in esame circa 600 piante in tutte le scuole comunali del territorio

Svolte indagini fitostatiche ed il censimento del patrimonio arboreo nei plessi scolastici del comune di Fiumicino.

Il lavoro ha preso in esame, con metodo VTA (Visual Tree Assessment), circa 600 piante complessive in tutte le scuole comunali del territorio. Un lavoro che rappresenta il “punto zero” di una nuova strategia di monitoraggio del territorio e del patrimonio arboreo, capillare e dettagliato, utile per fornire tutti gli strumenti aggiornati per garantire la corretta gestione, cura e conservazione degli spazi verdi, partendo proprio dalle scuole, dove la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza sono prioritari.

Sono state censite e cartellinate 372 alberature utilizzando un censimento digitale di livello II in base alla normativa CAM ed è stato predisposto un archivio per la documentazione fotografica e per l’analisi strumentale sulle alberature ritenute a rischio schianto.

Ogni plesso scolastico è identificato con un codice alfanumerico e le piante sono state segnate con un cartellino numerico per il riconoscimento. Le alberature ad alto fusto sono state, invece, registrate nell’applicativo “QGIS” identificandole così in modo univoco grazie alla precisa geolocalizzazione, indicazione della specie, dei parametri dimensionali e della posizione sociale.

Per ciascun plesso scolastico è stata redatta una perizia tecnica dettagliata, riportante: l’inquadramnto vincolistico e la planimetria con la precisa ubicazione delle piante per le quali è stata inoltre redatta una scheda tecnica, contenente tutte le informazioni, i difetti rilevati, la propensione al cedimento, gli interventi prescritti, il periodo di ricontrollo e le foto.

Il piano comprende anche la progettazione di un piano di manutenzione, con indicazioni tecniche relative alle buone pratiche arboricolturali; ad esempio: come ed in quale periodo si esegue una potatura nel modo corretto, come effettuare un trattamento fitosanitario, come gestire il rischio in base ai difetti della piante edal grado di frequentazione del luogo in cui essa vegeta.

L’ultima fase dell’indagine ha previsto la creazione di un documento riepilogativo nel quale sono stati riportati tutti i dati relativi alle piante analizzate, così da avere una chiara quantificazione della consistenza del patrimonio arboreo nel suo complesso, suddiviso per specie botanica, classe di pericolosità, categoria dimensionale. Ciò consente di agevolare tutte le operazioni di monitoraggio, gestione di eventuali emergenze fitosanitarie future, controllo dei paramentri di sicurezza degli alberi e molto altro.

“Un importante progetto, che non solo migliora la sicurezza e la gestione del nostro verde urbano, ma rappresenta anche un passo in avanti verso una maggiore consapevolezza e responsabilità ambientale. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – L’iniziativa testimonia l’impegno dell’Amministrazione verso una gestione sostenibile e responsabile del territorio, partendo dalle scuole, che sono il cuore della nostra comunità per continuare anche in futuro a fare di Fiumicino un esempio di gestione virtuosa e sostenibile”.