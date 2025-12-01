Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 1 Dicembre 2025

Fiumicino, “L’amore sano non costa nulla”: confermata l’identità delle autrici della campagna

L’iniziativa, nata per la Giornata mondiale contro l’HIV, vede Sara Bettacchini e Giorgia Cuffaro insieme ad associazioni e cittadini impegnati in educazione sessuale e prevenzione dell’HIV

 

 

 

Questa mattina, davanti agli ingressi degli istituti superiori di Fiumicino, sono comparsi sacchi neri colmi di preservativi accompagnati dalla scritta “L’amore sano non costa nulla”. L’iniziativa, realizzata in occasione della Giornata mondiale contro l’HIV, è rimasta inizialmente anonima. Tuttavia, come già lasciava intendere l’hashtag comparso sui cartelli apposti sui sacchi, l’azione nasce dalla collaborazione tra le presidenti delle associazioni coinvolte, affiancate da altre figure professionali e da cittadini sensibili al tema.

 

 

L’idea prende forma a partire dal lavoro pluriennale di Sara Bettacchini, ostetrica territoriale impegnata nell’educazione affettiva e sessuale sin dalla prima infanzia. Da anni, in occasione del 1° dicembre, Bettacchini promuove attività di divulgazione e sensibilizzazione sull’uso del profilattico, coinvolgendo esercizi commerciali, centri sportivi e diversi luoghi di aggregazione giovanile.

 

Quest’anno, alla luce dell’attenzione pubblica rivolta ai temi educativi nelle scuole, Bettacchini ha scelto di coinvolgere attivamente Giorgia Cuffaro che, con Laborastoria, rappresenta ormai un punto di riferimento per molte famiglie del territorio in ambito educativo e pedagogico.

 

Da tempo, Bettacchini e Cuffaro – insieme ad altre figure professionali altamente specializzate e operanti in diversi ambiti – portano avanti percorsi di educazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso interventi informativi, laboratori e attività di supporto rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie.

 

Un impegno continuo e capillare, che negli anni ha coinvolto in modo attivo la popolazione locale, con l’obiettivo di promuovere benessere relazionale, consapevolezza, autonomia e indipendenza. Le promotrici auspicano ora una crescente attenzione generale al tema, affinché tali azioni possano dare vita a percorsi strutturati e condivisi, a beneficio dell’intera comunità.

 

Relativamente alle scuole, una maniera graduale di avvicinare i giovani al sesso protetto potrebbe essere partire da questa iniziativa e procedere all’istallazione di un dispenser gratuito che potrà essere successivamente rifornito dal contributo di Nate dalla Luna Si invitano gli istituti, i rappresentanti e i genitori interessati a contattare le associazioni.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Politica

Fiumicino: i Gruppi Consiliari di Maggioranza difendono Baccini dopo l’inchiesta di Report

lunedì, 1 Dicembre 2025
Politica

 Califano (Pd) “Da Report quadro allarmante. Chiederò interrogazione parlamentare”

lunedì, 1 Dicembre 2025
Politica

Indagini a Fiumicino, Opposizione “Baccini si dimetta”

lunedì, 1 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino, “L’amore sano non costa nulla”: confermata l’identità delle autrici della campagna

lunedì, 1 Dicembre 2025
Lettere

Villa Guglielmi: degrado recinzione canale interno al parco

lunedì, 1 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Nataline On Ice Parco da Vinci
Nataline On Ice Parco da Vinci
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci