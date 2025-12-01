Fiumicino, “L’amore sano non costa nulla”: confermata l’identità delle autrici della campagna

L’iniziativa, nata per la Giornata mondiale contro l’HIV, vede Sara Bettacchini e Giorgia Cuffaro insieme ad associazioni e cittadini impegnati in educazione sessuale e prevenzione dell’HIV

Questa mattina, davanti agli ingressi degli istituti superiori di Fiumicino, sono comparsi sacchi neri colmi di preservativi accompagnati dalla scritta “L’amore sano non costa nulla”. L’iniziativa, realizzata in occasione della Giornata mondiale contro l’HIV, è rimasta inizialmente anonima. Tuttavia, come già lasciava intendere l’hashtag comparso sui cartelli apposti sui sacchi, l’azione nasce dalla collaborazione tra le presidenti delle associazioni coinvolte, affiancate da altre figure professionali e da cittadini sensibili al tema.

L’idea prende forma a partire dal lavoro pluriennale di Sara Bettacchini, ostetrica territoriale impegnata nell’educazione affettiva e sessuale sin dalla prima infanzia. Da anni, in occasione del 1° dicembre, Bettacchini promuove attività di divulgazione e sensibilizzazione sull’uso del profilattico, coinvolgendo esercizi commerciali, centri sportivi e diversi luoghi di aggregazione giovanile.

Quest’anno, alla luce dell’attenzione pubblica rivolta ai temi educativi nelle scuole, Bettacchini ha scelto di coinvolgere attivamente Giorgia Cuffaro che, con Laborastoria, rappresenta ormai un punto di riferimento per molte famiglie del territorio in ambito educativo e pedagogico.

Da tempo, Bettacchini e Cuffaro – insieme ad altre figure professionali altamente specializzate e operanti in diversi ambiti – portano avanti percorsi di educazione, prevenzione e contrasto alla violenza di genere, attraverso interventi informativi, laboratori e attività di supporto rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie.

Un impegno continuo e capillare, che negli anni ha coinvolto in modo attivo la popolazione locale, con l’obiettivo di promuovere benessere relazionale, consapevolezza, autonomia e indipendenza. Le promotrici auspicano ora una crescente attenzione generale al tema, affinché tali azioni possano dare vita a percorsi strutturati e condivisi, a beneficio dell’intera comunità.