Fiumicino, l’Accademia di Pattinaggio in protesta per lo sfratto esecutivo arrivato dal Comune

Paola Mattioli: “Lotteremo affinché non si cancelli la storia del pattinaggio di Fiumicino”

di Fernanda De Nitto



L’ASD Accademia Pattinaggio Fiumicino, storica Associazione Sportiva, che in quarantacinque anni di attività ha visto passare sulle sue piste centinaia di donne e uomini del territorio, che grazie alla combattiva Paola Mattioli si sono appassionati allo sport, quale fondamento per una vita sana e di principi, come raccontato qualche giorno fa al nostro giornale.

A far data dal 1 luglio la struttura sportiva ha ricevuto lo sfratto esecutivo da parte del Comune di Fiumicino, conseguente alla naturale scadenza della concessione d’uso dell’area e la mancanza storica di un titolo autorizzativo da parte dei gestori.

Dalle comunicazioni giunte dall’Assessorato ai Lavori Pubblici, la stessa area sarà oggetto di una importante opera di riqualificazione e ristrutturazione, riguardante sia il pallone che il bocciodromo, con una nuova copertura e una struttura dotata di tutti i dispositivi di sicurezza. Le aree seguiranno lo stesso iter che è in corso per lo stadio Cetorelli, già oggetto di importanti opere in itinere, dove si allenava fino a qualche tempo l’Atletica Villa Guglielmi.

Tra lo sgomento generale della responsabile Paola Mattioli e di tutti gli allievi della struttura, genitori, amici ed ex campioni di pattinaggio l’Associazione Sportiva attendeva un incontro con l’Amministrazione per questa mattina, che sembra sia saltato o rimandato a data da destinarsi.

A seguito di tali notizie tutta l’Accademia Pattinaggio Fiumicino si è riunita intorno a Paola iniziando una forma di protesta simbolica con l’affissione di striscioni in Via Giuseppe Fontana che parlano della struttura come di una seconda casa, un luogo di famiglia e socialità, dove oltre lo sport si impara a vivere.

Per dare ancor più voce alla protesta gli stessi hanno organizzato una manifestazione, autorizzata dalla questura, presso la sede comunale di Fiumicino per il prossimo 4 luglio, a partire dalle ore 10.00, dove le ragazze e i ragazzi del pattinaggio simbolicamente con le loro “rotelle” dimostreranno il loro dissenso facendosi sentire, soprattutto, attravero il rumore dei loro pattini.

“Qualora fosse necessario continueremo a lottare affinché non si cancelli la storia del pattinaggio di Fiumicino iniziando anche con un presidio presso la struttura, con bambini, ragazzi ed adulti che continueranno a fare ciò che li fa stare bene, cioè pattinare” ha affermato Paola Mattioli