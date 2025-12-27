Fiumicino in lutto per Maria Sole Agnelli: il cordoglio del sindaco Baccini e del capogruppo Pd Di Genesio Pagliuca

Parole di rammarico per una donna di grande raffinatezza umana e intellettuale, legata da decenni al territorio di Torrimpietra

di Dario Nottola

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime profondo “cordoglio” per la scomparsa di Maria Sole Agnelli, che da tempo aveva scelto di vivere nel nord del territorio comunale.

“Era una figura di grande raffinatezza umana e intellettuale – afferma Baccini – La sua scelta di vivere a Torrimpietra testimonia un legame profondo con il nostro territorio. Alla famiglia Agnelli giungano le condoglianze dell’Amministrazione comunale e della comunità di Fiumicino che oggi rende omaggio a una donna che ha segnato la storia del nostro Paese”.

“Ci ha lasciato Maria Sole Agnelli, profonda amante del nostro territorio, che aveva scelto come sua dimora ormai da decenni. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla ne ricorderà la generosità e la discrezione, tratti distintivi di una delle ultime rappresentanti di un mondo che oggi non c’è più. Alla famiglia tutta giungano le nostre più sentite condoglianze”, il rammarico del capo gruppo Pd, Ezio Di Genesio Pagliuca.