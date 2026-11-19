Fiumicino, il Consiglio comunale ricorda Corrado Augias con un minuto di raccoglimento

La proposta del consigliere Paolo Calicchio accolta da tutta l’Aula. Una vita dedicata al giornalismo, alla cultura e alla divulgazione

di Dario Nottola

Il Consiglio comunale di Fiumicino ha tributato, questa mattina, un minuto di raccoglimento in memoria di Corrado Augias, scomparso oggi all’età di 91 anni.

La proposta è stata avanzata dal consigliere Paolo Calicchio e raccolta da tutta l’Aula, anche con un applauso.

Scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo, politico, Corrado Augias è stato soprattutto un uomo di cultura e un grande divulgatore. La sua profonda passione per la letteratura, la musica, la storia e la conoscenza della società lo ha reso un importante punto di riferimento, anche attraverso programmi di successo come La Torre di Babele, che ha condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, con il padre Carlo, ufficiale della Regia Aeronautica che prestò servizio in Libia, e la madre figlia di una donna ebrea convertita al cattolicesimo, Augias fin da giovane ha mostrato il suo interesse per il giornalismo culturale e il teatro. Negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti, come Direzione Memorie.

La sua esistenza, dall’infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre al ritorno a Roma, fino alla formazione e alle esperienze professionali, è ricostruita in uno dei libri più personali di Augias, La vita s’impara (Einaudi), del 2024.

Per vent’anni, dal 2001 al 2021, si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori a la Repubblica, rispondendo a quasi seimila. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021. Ha lavorato anche per L’Espresso, Panorama e a lungo in Rai, anche con corrispondenze da Parigi e New York.

È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione, come i grandi successi Rai Telefono giallo, dal 1987 al 1993, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte, e Babele, programma rivoluzionario nel 1990, dedicato interamente ai libri e agli scrittori.

Nel 1994 ha lasciato la Rai per Telemontecarlo, dove tra i programmi di punta che ha condotto c’è il talk show di approfondimento politico e di attualità Domino.

Dopo l’esperienza parlamentare europea, tra il 1994 e il 1999, è tornato in Rai con programmi culturali come Le storie – Diario italiano, Enigma, I Visionari, Quante storie, Città segrete e Rebus, per lasciare di nuovo l’azienda e passare a La7, dove ha portato La Torre di Babele.

Giallista, drammaturgo, saggista, è stata molto ampia anche la sua produzione come scrittore.