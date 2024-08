Fiumicino, furto nella notte al nuovo Eurospin di via Anco Marzio

Rubati fondi cassa e apparecchiature elettroniche in vendita presso l’attività commerciale

di Fernanda De Nitto

Nella notte ignoti si sono introdotti, con l’utilizzo di un’auto ariete contromano (vedi foto), presso il nuovo supermercato “Eurospin” di Via Anco Marzo, a Fiumicino, rubando quanto a loro disposizione tra fondi cassa e apparecchiature elettroniche in vendita presso l’attività commerciale.

Sgomento e sconcerto da parte della proprietà, che ha inaugurato il supermercato lo scorso primo agosto e che non ha potuto far altro che denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria e alle forze dell’ordine. In particolare, la Polizia Scientifica dalle telecamere di videosorveglianza e dalle tracce lasciate dai ladri ha subito avviato le indagini al fine di identificare i componenti della banda.

A notte fonda i ladri con un’automobile rubata poco prima, sempre a Fiumicino, hanno sfondato una delle vetrate del supermercato alla ricerca della cassaforte principale ma nel vano tentativo di staccarla da terra hanno desistito, per ragioni di tempo, concentrandosi sui fondi cassa, portando via nella fuga anche numerosi televisori, in vendita nel supermercato.

Dai filmati della videosorveglianza, come indicato dalla proprietà, si evince che la banda era composta da almeno tre persone che si sono introdotte all’interno della struttura e, probabilmente, alcuni complici pronti ad attenderli fuori con un’altra automobile, necessaria a caricare la refurtiva e gli stessi artefici del colpo.