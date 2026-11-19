Fiumicino, forte vento e rischio temporali: scatta l’allarme giallo

Raffiche fino a burrasca e possibili rovesci sul litorale. La Protezione Civile segnala criticità idrogeologica: attenzione nelle prossime 24-36 ore

Il maltempo torna a interessare il litorale e fa scattare l’allerta della Protezione Civile. Per la giornata di oggi, giovedì 19 novembre, è stata diramata un’allerta meteo di livello giallo anche sul territorio di Fiumicino, dove sono attesi forti venti, possibili temporali e condizioni di criticità idrogeologica.

Secondo il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile, dalle prime ore di oggi e per le successive 24-36 ore sono previsti venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con particolare intensità lungo i settori costieri. Una situazione che richiede attenzione soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle raffiche.

Non solo vento. A partire dalla mattinata e per le successive 12 ore sono attese anche precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio, con accumuli generalmente deboli o moderati.

Fiumicino rientra nella zona di allerta A – Bacini Costieri Nord, per la quale è stato indicato il livello giallo sia per il rischio legato al vento sia per le criticità idrogeologiche e i temporali.

Una giornata, dunque, da seguire con particolare attenzione, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree più esposte alle condizioni meteorologiche avverse.