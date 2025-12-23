Fiumicino entra nell’Archivio Nazionale Digitale dello Stato Civile ANSC

Svolta storica per il Comune. Baccini: “Siamo in prima fila nella transizione digitale”

La Città di Fiumicino è subentrata nel sistema dell’Archivio Nazionale informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC). Si tratta di una svolta di straordinaria importanza in termini di transizione digitale, dematerializzazione documentale e gestione totalmente informatizzata degli atti di stato civile.

I nuovi atti digitali sono dotati di pieno valore giuridico e l’adozione dell’Archivio Nazionale informatizzato favorisce l’interoperabilità dei dati e delle informazioni tra i Comuni che aderiscono al sistema.

“Un plauso agli Ufficiali di Stato Civile che con impegno, professionalità e dedizione hanno gestito con successo questa non facile transizione – sottolinea il Sindaco Mario Baccini – La Città di Fiumicino conferma ancora una di trovarsi in prima fila nella digitalizzazione e nell’offerta di servizi più rapidi, efficienti e accessibili a tutta la cittadinanza.”