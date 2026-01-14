Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 14 Gennaio 2026

Fiumicino: dal 15 gennaio, lavori su Via di Maccarese per l’accesso al cimitero

Zorzi: “Più decoro e sicurezza per residenti e visitatori

Partono i lavori di rifacimento del manto stradale sulla principale arteria che conduce al Cimitero di Maccarese. Il Municipio XII, a partire da domani 15 gennaio e fino al termine degli interventi, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato su Via di Maccarese, nel tratto compreso tra il cavalcavia sovrastante l’autostrada A12 Roma–Civitavecchia (escluso) e l’incrocio con Via Salvatore Ottolenghi, in prossimità dell’ingresso del cimitero.

Gli interventi riguarderanno la fresatura e il rifacimento definitivo della pavimentazione stradale, un’opera attesa da tempo che consentirà di migliorare sensibilmente la sicurezza e la percorribilità di una strada quotidianamente utilizzata da residenti e visitatori.

“Ringrazio il Municipio XII per il lavoro costante e continuo che si sta portando avanti per restituire decoro e dignità al Cimitero di Maccarese e all’area circostante – dichiara Fabio Zorzi, Consigliere comunale di Fiumicino –. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso un luogo caro a tutta la comunità”,

Durante lo svolgimento dei lavori, la viabilità sarà regolata da apposita segnaletica temporanea.

Scritto da Fiumicino Online
Tags
cimitero Maccarese
Articoli correlati
Politica

Quarta pista, il PD di Maccarese sfida Gualtieri: “Basta territori sacrificabili”

mercoledì, 14 Gennaio 2026
Politica

Sviluppo aeroportuale, via libera del Consiglio: Forza Italia esulta

mercoledì, 14 Gennaio 2026
Cronaca

Fiumicino: dal 15 gennaio, lavori su Via di Maccarese per l’accesso al cimitero

mercoledì, 14 Gennaio 2026
Cronaca

Al via i lavori per la passerella ciclopedonale tra Dragona e Acilia Sud

mercoledì, 14 Gennaio 2026
Politica

Quarta pista, Costa: “Una scelta storica per il futuro di Fiumicino”

mercoledì, 14 Gennaio 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci