Fiumicino: dal 15 gennaio, lavori su Via di Maccarese per l’accesso al cimitero

Zorzi: “Più decoro e sicurezza per residenti e visitatori

Partono i lavori di rifacimento del manto stradale sulla principale arteria che conduce al Cimitero di Maccarese. Il Municipio XII, a partire da domani 15 gennaio e fino al termine degli interventi, ha disposto l’istituzione del senso unico alternato su Via di Maccarese, nel tratto compreso tra il cavalcavia sovrastante l’autostrada A12 Roma–Civitavecchia (escluso) e l’incrocio con Via Salvatore Ottolenghi, in prossimità dell’ingresso del cimitero.

Gli interventi riguarderanno la fresatura e il rifacimento definitivo della pavimentazione stradale, un’opera attesa da tempo che consentirà di migliorare sensibilmente la sicurezza e la percorribilità di una strada quotidianamente utilizzata da residenti e visitatori.

“Ringrazio il Municipio XII per il lavoro costante e continuo che si sta portando avanti per restituire decoro e dignità al Cimitero di Maccarese e all’area circostante – dichiara Fabio Zorzi, Consigliere comunale di Fiumicino –. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso un luogo caro a tutta la comunità”,

Durante lo svolgimento dei lavori, la viabilità sarà regolata da apposita segnaletica temporanea.