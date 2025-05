Fiumicino, dal 12 al 15 maggio, disciplina traffico provvisorio in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa

Svolgimento delle riprese cinematografiche della serie TV “La Buona Stella”

Dal 12 al 15 maggio per poter permettere lo svolgimento delle riprese cinematografiche della serie TV “La Buona Stella” che si svolgeranno in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Istituzione di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 del giorno 12/05/2025 sino alle ore 24:00 del giorno 15/05/2025 per mq 180 del plateatico di Via Foce Micina per posizionamento campo base, set e mezzi tecnici;

– Istituzione di divieto di sosta su 4 stalli abitualmente adibiti alla sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 del giorno 09/05/2025 sino alle ore 24:00 del giorno 21/05/2025, in in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa lato via Berlinguer per il posizionamento di mezzi tecnici ed automezzi;

– Istituzione di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 del giorno 12/05/2025 sino alle ore 24:00 del giorno 15/05/2025 in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa su 10 stalli abitualmente adibiti alla sosta lato parcheggio di fronte il ristorante ” Indispensa” per il posizionamento di mezzi tecnici ed automezzi e riprese;

– Istituzione di divieto di transito e di divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00:00 del giorno 12/05/2025 sino alle ore 24:00 del giorno 15/05/2025 in Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa di fronte l’ ingresso principale degli uffici comunali di n. 24 stalli abitualmente adibiti alla sosta, per il posizionamento di mezzi tecnici, automezzi e riprese.

(Immagine da web)