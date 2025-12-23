Fiumicino, da stasera nuovo carnet natalizio pieno di appuntamenti sul territorio

Un programma ricco di eventi per grandi e piccoli fino all’Epifania

di Dario Nottola

Da questa sera al via un terzo blocco di appuntamenti natalizi sul territorio di Fiumicino, con in campo il Comune, tutte le Pro Loco, associazioni e parrocchie, che ci accompagneranno fino alla Befana.

Questa sera, 23 dicembre, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Assunta a Fregene, la Scuola di Musica “La Pantera Rosa” invita al suo Concerto di Natale, un appuntamento speciale per condividere emozioni, talento e tanta allegria. Un’occasione per festeggiare insieme l’arrivo delle feste e lasciarsi trasportare dall’atmosfera natalizia.

Al Parco Da Vinci il 28 dicembre, una troupe di elfi-acrobati arriverà con esibizioni circensi, numeri a sorpresa e interazioni divertenti con il pubblico, per chiudere l’anno con energia e stupore.

La Casetta di Babbo Natale, cuore pulsante delle attività per i più piccoli, continuerà ad ospitare laboratori creativi e iniziative per tutta la famiglia anche dopo il 25 dicembre, tra cui:

· “Christmas Virtual Game Experience”: un angolo dedicato alla realtà virtuale, con giochi natalizi per tutte le età, con personale esperto di supporto.

· “Videomessaggi dal Polo Nord”: tramite un numero dedicato, le famiglie possono far recapitare gratuitamente un videomessaggio personalizzato da Babbo Natale ai loro bambini.

· “La buca delle lettere”: l’iconico angolo dove i piccoli possono imbucare la propria letterina o il proprio messaggio di auguri, imparando attraverso il gioco il valore della gratitudine.

· Dal 2 al 6 gennaio: “Laboratori della Befana”: pennelli, acquerelli e piccoli ritagli di stoffa permettono ai bimbi di creare il proprio ritratto personalizzato della Befana. Con l’aiuto degli elfi realizzano anche piccole scope portafortuna.

Il nuovo anno si aprirà, infine, con appuntamenti altrettanto attesi: il Meet & Greet con Bo & Bobo, le amatissime mascotte di Boing (3 gennaio), l’incontro con il Cantastorie il giorno dopo. I saluti della Befana, tra giochi e sorprese, il 6 gennaio, chiuderanno settimane di intensa festa.

La Pro Loco di Fiumicino è al lavoro per organizzare la tradizionale Festa della Befana in piazza Grassi, giunta alla 27esima edizione, con l’arrivo della Vecchina ed animazione; sarà accompagnata dal mercatino artigianale su via Torre Clementina.

In via Redipuglia, su iniziativa di Agro di Isola Sacra, è visitabile il maxi Presepe Isolano, fedelmente ambientato nell’Isola Sacra degli anni ’50 e che rimarrà esposto fino alla Befana. Il 5 gennaio, alle 16.30, in piazza dei Bonificatori di Isola Sacra andrà in scena la tradizione con la “Befana Isolana”.

Nella corte della settecentesca Villa Guglielmi ad Isola Sacra prosegue l’avventura del Villaggio di Natale patrocinata dall’amministrazione comunale. Il cuore dell’iniziativa è la Sfera Geodetica di Babbo Natale, una struttura sostenibile che ospita la casa più amata dai bambini. Intorno si possono visitare altre sfere a tema natalizio, piene di sorprese, attività da esplorare, luci e colori. Il Villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 19 e nei fine settimana offrirà un programma di animazione: spettacoli, artisti di strada, mercatini, laboratori creativi, truccabimbi, magie, illusionismo e tante altre attività curate da folletti e animatori professionisti. Le attività si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19: martedì 23 dicembre, sabato 27 dicembre, domenica 28 dicembre, domenica 4 gennaio e martedì 6 gennaio.

Fino al 18 gennaio, presso Piazzale Enrico Molinari – Stazione Marittima, l’Associazione Socioculturale Isola Sacra, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza “Un Natale di Cuore”, un mercatino natalizio solidale accompagnato da numerose attività dedicate a bambini, famiglie e adulti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere le opere di carità portate avanti da ACIS ODV e di supportare progetti solidali promossi da associazioni locali, con particolare attenzione alle realtà impegnate nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità. Il mercatino sarà aperto al pubblico tutti i giorni e, durante i fine settimana, ospiterà momenti di animazione per i più piccoli, con giochi, attività ludiche e la presenza di Babbo Natale e della Befana, pronti a distribuire dolcetti ai bambini. Sono inoltre previste attività aggregative e ricreative per tutte le età, per vivere insieme un periodo di festa all’insegna della partecipazione e della solidarietà.

A Santa Maria Stella Maris, ad Isola Sacra, il 25 ci sarà il pranzo di Natale in chiesa per i poveri, in collaborazione con Sant’Egidio.

La parrocchia Santa Maria della Divina Provvidenza, all’Isola Sacra, ha in agenda il Concerto dell’Epifania del coro Tiber (ex Alitalia) martedì 6 gennaio, alle 19, dopo la Messa.

La Maccarese Spa ha in cartellone l’appuntamento clou per bambini e famiglie, con la Befana che farà “scalo tecnico” al Castello San Giorgio il 4 gennaio, alle 17, per la tradizionale grande festa, aspettando tutti i bimbi. Sempre a Maccarese tornerà, accanto alla parrocchia di Sant’Antonio da Padova, il tradizionale Gran Falò della Befana. (data ancora da confermare)

Ad Aranova sarà di scena la 15esima edizione della Festa della Befana di Crescere Insieme. (data da confermare)

A Fregene la Festa della Befana il 6 gennaio sarà proposta da Vivere Fiumicino Fregene, dalle 14.30 su viale della Pineta, con l’arrivo dei Re Magi, animazioni, tombolata, ecc.

La Pro Loco di Testa di Lepre attende tutti il 28 dicembre, dalle ore 17, al Presepe Vivente, che sarà replicato poi il 6 gennaio con l’arrivo dei Re Magi. Il 28 dicembre in scena anche i Canti natalizi nella chiesa di S. Isidoro, mentre il 1° gennaio ci sarà il Concerto di Capodanno.

La Pro Loco Torre in Pietra proporrà a Torrimpietra il 28 dicembre, alle 14.30, in chiesa la Rappresentazione vivente della Natività, mentre il 6 gennaio, alle 15, sarà la volta dell’arrivo della Befana e alle 16 dei Re Magi.