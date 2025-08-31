Fiumicino, controlli mirati dei Carabinieri contro le gare clandestine

Denunciato un automobilista, due contravvenzioni per eccesso di velocità a una moto e un’auto, 27 persone identificate e 10 veicoli controllati.

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Roma – Ostia e con il supporto di un equipaggio della Guardia di Finanza locale, hanno effettuato nuovi controlli nell’area viaria adiacente al parco commerciale “Da Vinci”. La zona, divenuta punto di ritrovo per raduni di giovani automobilisti e motociclisti che talvolta danno vita a gare di velocità, è stata monitorata per prevenire episodi potenzialmente pericolosi per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 27enne di Latina, con precedenti, sorpreso in via Luigi Galvani mentre, alla guida della propria auto, gareggiava ad alta velocità contro altre due vetture. I conducenti di queste ultime sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie. Il veicolo del giovane è stato sequestrato ai fini della confisca e la patente di guida ritirata.

Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per circa 700 euro nei confronti dei conducenti di una moto e di un’autovettura, sorpresi a viaggiare a velocità non commisurata alle condizioni della strada.

Durante lo stesso servizio, i Carabinieri hanno identificato e controllato 27 giovani, radunatisi verosimilmente per assistere alle “gare”, e sottoposto a verifica 10 veicoli presenti nell’area. Si precisa che, trattandosi di procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva di condanna.