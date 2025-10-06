Fiumicino, confronto tra Sindaco Baccini e i sindacati sul futuro dei 2.000 ex lavoratori Alitalia in cassa integrazione

Al centro del confronto: ricollocazione, formazione e servizi essenziali per i lavoratori in cassa integrazione

Si è svolto oggi, presso gli uffici comunali di Fiumicino, un incontro tra il Sindaco Mario Baccini e i rappresentanti sindacali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL T.A., per affrontare la delicata situazione dei circa 2.000 lavoratori ex Alitalia in esubero e attualmente in cassa integrazione. All’incontro erano presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e l’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca.

I rappresentanti sindacali hanno sottoposto all’attenzione del Primo Cittadino una serie di problematiche ed eventuali soluzioni possibili, tra cui:

La definizione di un piano industriale ambizioso che garantisca nuove assunzioni, attingendo prioritariamente dal bacino degli ex lavoratori Alitalia, sia tra il personale di terra che tra gli assistenti di volo, molti dei quali in possesso di competenze già collaudate. I sindacati hanno sottolineato che 1.617 lavoratori su 1.997 risiedono nel Comune di Fiumicino, rendendo la questione non solo occupazionale, ma anche sociale e territoriale.

La necessità di attivare percorsi formativi mirati per permettere la ricollocazione dei lavoratori in altri settori, anche all’interno del comparto aeroportuale, sfruttando competenze già esistenti.

L’urgenza di risolvere gravi criticità legate alla mobilità e ai servizi essenziali per i lavoratori aeroportuali. “I parcheggi risultano sempre più dislocati e spesso a carico dei dipendenti. Il servizio ferroviario, inoltre, termina alle 23:30, nonostante molti turni lavorativi inizino o finiscano oltre quell’orario, rendendo difficili i collegamenti.

Le mense aziendali sono state chiuse, privando i lavoratori di un diritto fondamentale. Infine, è in aumento il numero di aggressioni ai lavoratori da parte dei passeggeri, spesso senza che vi siano adeguate misure di tutela o interventi efficaci per la loro sicurezza.” hanno affermato i rappresentanti sindacali presenti all’incontro.

“Ringrazio i rappresentanti sindacali per il confronto diretto e costruttivo su un tema che riguarda migliaia di famiglie del nostro territorio. Il Comune di Fiumicino è al fianco dei lavoratori ex Alitalia e continuerà a sostenere le loro posizioni, portando avanti tutte le azioni utili a tutela dell’occupazione e della dignità del lavoro – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Alla luce di quanto emerso oggi, intendo proporre la presentazione in Consiglio Comunale di un documento condiviso tra tutte le forze politiche, per chiedere al Governo, alle compagnie aeree interessate e alle aziende che operano all’interno dell’aeroporto che venga garantita una ricollocazione prioritaria dei lavoratori ex Alitalia. Nel medesimo documento proporremo di inserire proposte concrete a tutela dei lavoratori, sulla base delle criticità portate alla luce dai sindacati durante l’incontro. Inoltre, valuteremo la possibilità di attivare, presso le strutture comunali, percorsi di formazione specifici per preparare i lavoratori residenti nel nostro Comune alle opportunità di impiego nell’ambito aeroportuale. Lo sviluppo dell’aeroporto – ha concluso il Sindaco – deve procedere di pari passo con quello della città.”