Fiumicino comune riciclone. Califano: “Il premio alla rivoluzione avviata dal Centrosinistra”

“Ricordo ancora l’avvio del ‘porta a porta’, tanto criticato dalla destra che oggi invece ne raccoglie i frutti”

“Il premio conferito al Comune di Fiumicino durante l’Ecoforum del Lazio per l’attività di riciclo rifiuti è un attestato di riconoscimento al lavoro avviato con fatica e tenacia molti anni fa” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, segretaria del Pd di Fiumicino.

“Fiumicino – aggiunge – è ormai un punto di riferimento per quanto riguarda la valorizzazione e la trasformazione dei rifiuti. Un atto di stima, non il primo, che sentiamo anche un pò nostro. Ricordo ancora la grande rivoluzione ‘porta a porta’ avviata in uno dei comuni più estesi d’Italia, criticato da quella destra che oggi invece ne raccoglie i frutti”.

“Ora attendiamo che Fiumicino possa finalmente diventare autosufficiente e si lavori per la chiusura del ciclo dei rifiuti in modo tale da diminuire la tariffa ai cittadini” conclude Califano