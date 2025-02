Fiumicino, arrestata coppia di ladri seriali nei centri commerciali

Entrambi i malviventi, un 18enne e una 42enne, originari della Bosnia Erzegovina, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno portato a termine un’operazione mirata alla prevenzione e repressione dei reati predatori nei centri commerciali “Wow” e “Da Vinci”. L’attenzione si è concentrata, in particolare, sulle numerose automobili parcheggiate dai residenti e dai turisti che frequentano i negozi della zona, veicoli che negli ultimi giorni erano stati oggetto di furti da parte di ladri.

L’attività ha permesso di individuare e arrestare una coppia di ladri, un 18enne e una 42enne, entrambi originari della Bosnia Erzegovina. I due sono stati sorpresi mentre infrangevano il finestrino di un’autovettura in uso a una turista francese e asportavano borse e valigie contenute al suo interno. Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a fermarli e a recuperare la merce rubata, che è stata immediatamente restituita alla legittima proprietaria, la quale ha deciso di presentare denuncia-querela per quanto accaduto.

L’uomo arrestato, oltre a rispondere di furto aggravato, è stato anche denunciato per aver fornito false generalità ai Carabinieri, nel tentativo di nascondere l’ordinanza di obbligo di soggiorno nel comune di Roma emessa nei suoi confronti. Durante la perquisizione, gli indagati sono stati trovati in possesso di attrezzi da effrazione. Entrambi i malviventi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere processati con rito direttissimo presso il Tribunale di Civitavecchia, che ha convalidato l’arresto e disposto per loro il divieto di dimora nel Comune di Fiumicino.