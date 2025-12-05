Caricamento...

venerdì, 5 Dicembre 2025

L’Autorità Portuale consegna al Comune l’area demaniale “Piazzale Mediterraneo”

Martedì 9 dicembre si terrà la cerimonia ufficiale del passaggio all’amministrazione di Fiumicino

 

 

Martedì 9 dicembre, alle 15:30, si terrà la Cerimonia di Consegna dell’Area Demaniale denominata “Piazzale Mediterraneo”, comprendente i locali dell’ex Stazione Marittima e il relativo spazio esterno.

 

Alla cerimonia interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, Raffaele Latrofa, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta) ed Emilio Casale, Capitano di Vascello (CP) e Capo del Compartimento Marittimo di Roma.

 

“La consegna ufficiale dell’area, tra l’Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Fiumicino, rappresenta un momento significativo nel rapporto tra le istituzioni locali e aprirà la strada a nuove prospettive di sviluppo, riqualificazione e utilizzo pubblico di uno spazio di grande valore per la comunità” dichiara il Primo Cittadino

 

 

