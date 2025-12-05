Fratelli d’Italia Fiumicino propone il taglio della tassa di soggiorno

In commissione bilancio l’ipotesi di riportare il tributo ai livelli precedenti. “Decisione maturata ascoltando cittadini e operatori, il turismo va rilanciato”

“Questa mattina nel corso della commissione bilancio, su proposta dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, si è ragionato in merito alla possibilità di abbassare la tassa di soggiorno riportandola ai valori previsti dal regolamento vigente. Peraltro di questi argomenti si era trattato già in via preliminare nella commissione attività produttive. Una decisione che riteniamo coerente con il comportamento di uno schieramento politico serio e maturo, capace di confrontarsi nel merito delle questioni e di agire nell’interesse della comunità” lo dichiarano gli Assessori e Consiglieri Fratelli d’Italia – Fiumicino.

“La nostra proposta – spiegano – è stata elaborata dopo aver raccolto le indicazioni provenienti dal territorio, ascoltando cittadini, operatori e realtà locali. Nei prossimi giorni proseguiranno gli incontri con i rappresentanti di categoria, che saranno pienamente coinvolti nel percorso decisionale”.

“Riteniamo fondamentale – sottolineano – che chi opera nel settore turistico possa contribuire attivamente alla definizione di una soluzione equilibrata ed efficace. E’ nostro intento dare ulteriore slancio ad un comparto economico fondamentale per il nostro comune“.

“Fratelli d’Italia Fiumicino conferma la volontà di portare avanti un’azione amministrativa davvero vicina alle esigenze dei cittadini, perché, al di là degli inevitabili screzi politici, sono loro, e solo loro, il centro del nostro impegno, e a loro intendiamo dare risposte” concludono gli Assessori e Consiglieri Fratelli d’Italia – Fiumicino