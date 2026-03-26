Fiumicino, al via la riqualificazione dei parchi: il verde al centro dell’azione amministrativa

Interventi al Parco delle Idee e al Parco del Perugino. Balletta: “Spazi pubblici più vivibili e inclusivi, soprattutto per i giovani”

Prende il via a Fiumicino un nuovo intervento di riqualificazione urbana che mette al centro il valore degli spazi verdi come luoghi di comunità, crescita e benessere. Sono infatti iniziati i lavori presso il Parco delle Idee e il Parco del Perugino, nell’area di Parco Leonardo, due aree strategiche per la vita sociale del territorio. Un passo concreto che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale nella valorizzazione dei parchi pubblici, considerati un elemento fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere modelli di socialità più sani e inclusivi.

“In qualità di Presidente della Commissione Ambiente, esprimo grande soddisfazione per l’avvio dei lavori di riqualificazione del Parco delle Idee e del Parco del Perugino nell’area di Parco Leonardo” lo dichiara Mario Balletta, Presidente Commissione Ambiente Comune di Fiumicino, consigliere comunale Forza Italia.

“La valorizzazione e la piena fruibilità degli spazi pubblici e delle aree verdi, in tutto il Comune di Fiumicino – prosegue – rappresentano uno dei pilastri fondamentali del nostro programma elettorale e dell’azione della Commissione. Restituire alla cittadinanza parchi curati e accessibili significa offrire, in particolare ai bambini e ai giovani, luoghi di incontro, socialità e gioco, favorendo occasioni di crescita lontano dall’isolamento domestico e dall’uso eccessivo dei dispositivi elettronici”.

“Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici dell’Area Ambiente e dei Lavori Pubblici per il lavoro svolto e per il raggiungimento di questo importante risultato” conclude Mario Balletta