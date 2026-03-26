Fiumicino, al via la raccolta di proposte per eventi e iniziative sul territorio

L’obiettivo è quello di costruire una programmazione coordinata e condivisa, capace di valorizzare il territorio

A seguito degli incontri delle scorse settimane, che hanno visto la partecipazione delle associazioni locali aderenti all’invito pubblicato sui canali di comunicazione istituzionali, l’Amministrazione comunale di Fiumicino avvia ufficialmente la raccolta di proposte e iniziative culturali e sportive da realizzare sul territorio nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2026.

L’obiettivo è quello di costruire una programmazione coordinata e condivisa, capace di valorizzare il territorio. Le proposte raccolte saranno infatti valutate ai fini dell’inserimento nel calendario ufficiale delle iniziative promosse dall’Ente.

Le associazioni e i soggetti interessati sono invitati a trasmettere le proprie proposte all’indirizzo email sport.cultura@comune.fiumicino.rm.it entro e non oltre il 30 marzo 2026.

Successivamente alla definizione del programma generale, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione di un Avviso per l’eventuale concessione di contributi economici, che potranno coprire fino al 70% delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate e rendicontate.

Un’opportunità importante per contribuire attivamente alla vita culturale e sociale della città, rafforzando la rete tra istituzioni e realtà associative del territorio.