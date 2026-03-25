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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 25 Marzo 2026

Ferrovie: lavori a Pigneto, modifiche alla circolazione tra Roma Tiburtina e Ostiense

Nei weekend 27-29 marzo e 17-19 aprile variazioni per regionali e Intercity, regolare Leonardo Express

di Dario Nottola

Nei fine settimana del 27–29 marzo e 17-19 aprile la circolazione ferroviaria subirà modifiche tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione della fermata di Pigneto.

I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) delle linee FL1 Orte–Fiumicino Aeroporto (i treni saranno limitati/originari a Roma Tiburtina e Roma Ostiense) e FL3 Roma–Cesano/Viterbo (i treni saranno limitati/originari a Roma Ostiense). Il servizio Leonardo Express da/per Fiumicino Aeroporto sarà regolare.

Inoltre, i seguenti treni di altre linee subiscono variazioni di orario o di percorso: 12554 (Roma Termini 23:27 – Civitavecchia 00:44) in alcuni giorni circola con nuovo numero 34546 e non ferma a Roma Aurelia e Santa Severa;
5991 (Vigna Clara 20:35 – Roma Ostiense 21:00) modifica l’orario di arrivo a Roma Ostiense;
20101 (Roma Tuscolana 04:00 – Velletri 04:46) è originario da Roma Tiburtina e non ferma a Roma Tuscolana.

I treni Intercity Milano-Napoli/Salerno, Prato-Napoli, Milano-Reggio Calabria e Intercity Notte Torino-Salerno e Milano-Siracusa/Palermo – solo nelle giornate di sabato e domenica – subiranno deviazioni di percorso con perdita di alcune fermate e variazioni di orario. Previsto servizio di autobus per le tratte soppresse dei treni Intercity. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche nella giornata di venerdì.

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Ferrovie FL1
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