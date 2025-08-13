“Ferragosto sicuro” potenziati dalla Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino i controlli, a terra ed in mare

Il 15 Agosto in campo con 5 mezzi navali e 5 mezzi terrestri

di Dario Nottola

Da domani saranno potenziati i controlli, a terra ed in mare, da parte della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, per il ponte di Ferragosto, nell’ottica di un incremento delle presenze sulle spiagge e delle imbarcazioni da diporto.

Per l’operazione “Ferragosto sicuro” la Capitaneria di porto di Roma, compresi gli uffici territoriali di Fregene, Torvajanica e Ostia, con una media giornaliera di circa 25 militari in azione, domani sarà in campo con 3 mezzi navali e 6 mezzi terrestri; venerdì 15 con 5 mezzi navali e 5 mezzi terrestri; sabato 16 con 3 mezzi navali e 6 mezzi terrestri; infine, domenica 17 metterà in campo 5 mezzi navali e 5 mezzi terrestri.

La Capitaneria di Porto di Roma sarà impegnata, come da tradizione, anche nella partecipazione e nella vigilanza, il 15 agosto, per la tradizionale processione a mare a Fiumicino dalla suggestiva Processione a mare con la Sacra immagine della Madonna che sarà imbarcata, alla presenza del vescovo diocesano Gianrico Ruzza e del sindaco Mario Baccini, sul peschereccio “Nonno Ciro”; sono previsti molti natanti in mare, oltre ad unità delle forze dell’ordine, a fare da cornice e migliaia di presenze, lungo il porto canale, tra fedeli e turisti. Dispositivi rafforzati anche da parte delle forze dell’ordine.

Un occhio particolare sul litorale anche al contrasto di falò non permessi e bivacchi, un rituale spesso nocivo, con il rischio del deposito di rifiuti abbandonati, sugli arenili, mentre ci sarà più vigilanza sulle strade di accesso alle località balneari e contro la sosta selvaggia e la mala movida.