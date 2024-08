Ferragosto: la Capitaneria di Porto aumenta vigilanza sul litorale romano

In vista di maggiori presenze, più controlli a terra ed in mare

di Dario Nottola

Per assicurare un Ferragosto “tranquillo” ci sarà anche l’ “occhio” della Capitaneria di Porto di Roma. Il dispositivo di vigilanza, su indicazione del Comandante Silvestro Girgenti, è stato rafforzato: in azione in questi giorni motovedette, moto d’acqua e militari sul litorale romano in previsione dell’aumento delle presenze sulle spiagge ed, in mare, delle imbarcazioni.

La Guardia costiera mette in campo ad Ostia e Torvajanica, rispettivamente, una pattuglia a terra ed un mezzo nautico dedicati a zona Torvaianica; ed ancora una pattuglia con 4 militari sulla costa di Fregene ed una su Fiumicino; su queste ultime località ci saranno due mezzi nautici con periodiche uscite della moto d’acqua. Due pattuglie saranno attive, inoltre, in assetto dinamico, e che pendoleranno tra vari punti della costa, a cavallo della mezzanotte del 14 agosto sulle spiagge libere.

La Capitaneria di Porto di Roma sarà impegnata, come da tradizione, anche nella partecipazione e nella vigilanza, il 15 agosto, per la tradizionale processione a mare a Fiumicino dalla suggestiva Processione a mare con la Sacra immagine della Madonna sarà imbarcata poi sul peschereccio, dove sono previsti molti natanti in mare a fare da cornice e migliaia di presenze, lungo il porto canale, tra fedeli e turisti.

Dispositivi rafforzati anche da parte delle forze dell’ordine. Un occhio particolare sul litorale di Fiumicino, come previsto dall’Ordinanza comunale estiva emessa a maggio scorso, sarà riservato anche al contrasto di falò non consentiti e bivacchi, con il rischio del deposito di rifiuti abbandonati, sugli arenili, da parte degli agenti della Polizia Locale di Fiumicino, che aumenteranno la vigilanza su strade di accesso alle località balneari e contro la sosta selvaggia.