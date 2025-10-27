Esplosione a Ostia, blitz all’alba: individuato il responsabile dell’attentato

Oltre cento agenti impegnati in una vasta operazione antimafia tra il litorale e Roma
Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato è impegnata in una vasta operazione sul litorale di Ostia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Roma.
All’azione partecipano oltre cento agenti appartenenti alla Squadra Mobile di Roma, al X Distretto Lido, al Reparto Prevenzione Crimine e alle Unità cinofile antidroga.
L’operazione trae origine dalle indagini avviate in seguito all’attentato dinamitardo che, nei giorni scorsi, ha colpito un esercizio commerciale situato nei pressi di via di Castel Fusano. Nel corso delle attività investigative sarebbe stato individuato il presunto responsabile dell’esplosione.
Parallelamente, sono in corso decine di perquisizioni legate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. La Polizia di Stato fa sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti al termine dell’operazione.