Erosione costiera, Di Genesio Pagliuca e Meloni: “La Regione tradisce Fiumicino”

“Oggi, con luglio alle porte, neppure un euro è arrivato a Fiumicino e i lavori sono fermi”

“Era stato annunciato in pompa magna l’11 aprile scorso, nel corso di un incontro definito ‘strategico’ presso lo stabilimento balneare ‘Sogno del Mare’ di Fregene: lavori in corso, nuove opere, una draga in arrivo, milioni di euro investiti per contrastare l’erosione costiera. Peccato che, a distanza di oltre due mesi, di quelle promesse non sia arrivato nulla. Solo una lettera, arrivata oltre un mese dopo quell’incontro, che di fatto conferma che dei fondi annunciati non c’è traccia” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera Comunale Lista Civica Ezio.

“Oggi in piena stagione, con luglio alle porte – proseguono – prendiamo atto di una verità amara: neppure un euro è arrivato a Fiumicino e i lavori sono fermi. È l’ennesima dimostrazione di una gestione superficiale e dannosa da parte della Regione Lazio, che continua a fare annunci e passerelle senza dare seguito concreto alle parole pronunciate dai suoi rappresentanti”.

“Il Comune di Fiumicino per contro, si è chiuso in un silenzio tombale dimenticando operatori balneari, famiglie, turisti e tessuto economico locale in balia dell’incertezza. La tutela della costa non è materia per convegni o passerelle istituzionali. È una priorità ambientale, economica e sociale. E merita risposte immediate, investimenti e programmazione nel tempo preventivi fatti con competenza e serietà amministrativa” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Paola Meloni