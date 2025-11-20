Erosione costiera, Catini replica a Califano: “Geotubo fallimentare, servono interventi strutturali”

Il Delegato al Demanio Marittimo sottolinea i progressi a Fregene e la collaborazione con la Regione per proteggere il litorale

Il Delegato del Sindaco al Demanio Marittimo, Massimiliano Catini, interviene in merito alle recenti dichiarazioni della Consigliera regionale del PD Michela Califano, sul tema dell’erosione costiera.

“Ricorderei alla Consigliera che l’investimento sul ‘geotubo’, posizionato nel 2018 su un tratto di costa di circa 800 metri a Fregene e presentato come uno strumento capace di contrastare l’erosione, come da lei stessa dichiarato, si è rivelato un fallimento e ha comportato una spesa pubblica inutile. Sentirmi oggi indicare proprio dalla Califano quale sarebbe la soluzione migliore per combattere l’erosione costiera, appare quanto meno paradossale” dichiara Massimiliano Catini.

“Noi abbiamo chiuso la soffolta, un obiettivo che loro non sono riusciti a raggiungere – prosegue – Oggi, infatti, la spiaggia è tornata a formarsi in modo naturale in alcuni tratti di Fregene. Inoltre stiamo lavorando in sinergia con la Regione Lazio per mettere in sicurezza anche gli altri tratti più critici del litorale”.

Catini ricorda inoltre che il fenomeno dell’erosione non è recente: “L’erosione è iniziata circa trent’anni fa e ha poco a che vedere con la realizzazione dei porti. È un processo complesso e richiede interventi strutturali e una programmazione seria, non soluzioni inefficaci come quelle adottate in passato”.

“Ribadiamo il nostro impegno nel proseguire, insieme agli enti competenti, le attività di recupero e tutela del litorale di Fiumicino, con l’obiettivo di garantire sicurezza, protezione e continuità alle aree costiere maggiormente esposte” conclude il Delegato del Sindaco al Demanio Marittimo