Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Centro Anziani G. Catalani APS di Fiumicino

Al termine dello scrutinio la vittoria della Lista n.1 del Presidente Giuseppe Conte che ha ottenuto 179 voti

Il 24 settembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Centro Anziani G. Catalani APS di Fiumicino. La giornata è stata caratterizzata da una grande partecipazione e da un forte entusiasmo da parte degli iscritti, che hanno votato dalle 9:00 alle 17:00.

Alla competizione elettorale hanno preso parte due liste:

la Lista n.1, guidata dal presidente uscente Giuseppe Conte;

la Lista n.2, presentata da un gruppo di iscritti capeggiato dall’ex presidente Cascioli.

Al termine dello scrutinio, la Lista n.1 del Presidente Giuseppe Conte ha ottenuto 179 voti (75%), contro i 57 voti raccolti dalla Lista n.2. Si registrano inoltre 1 scheda bianca e 2 nulle, per un totale di 239 votanti.

“La vittoria della Lista n.1 conferma il buon lavoro svolto in questi tre anni – dichiara il Direttivo del Centro – con nuove attività che hanno arricchito l’offerta per gli iscritti. Il nostro obiettivo rimane quello di creare spazi di aggregazione e socializzazione, contrastare solitudine e isolamento, promuovere il benessere psicofisico attraverso attività ricreative e culturali, sostenere la solidarietà intergenerazionale e valorizzare le competenze degli anziani. I centri come il nostro rappresentano un pilastro fondamentale per l’integrazione e la coesione sociale, offrendo supporto e continuità soprattutto alle persone più fragili”.

Il nuovo Consiglio Direttivo del Centro G. Catalani APS si impegna a portare avanti i seguenti obiettivi:

– Contrastare solitudine e isolamento;

– Promuovere la socializzazione;

– Migliorare il benessere psicofisico;

– Valorizzare esperienza e competenze degli anziani;

– Rafforzare la solidarietà intergenerazionale;

– Favorire integrazione e coesione sociale;

– Offrire supporto alle famiglie.