“Difendiamo il territorio” Fiumicino si mobilita per difendere costa, natura e comunità

8 e 9 novembre Bioblitz nella Palude Salmastra di Isola Sacra, tavole rotonde e corteo cittadino

Le giornate dell’8 e 9 novembre vedranno cittadini, collettivi, associazioni e realtà ambientaliste unirsi in difesa del territorio.

Sabato 8 novembre – Bioblitz nella Palude Salmastra di Isola Sacra. LIPU, Scienza Radicata, ANBA, Collettivo No Porto e Tavoli del Porto danno appuntamento nella Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 per una giornata dedicata all’osservazione e alla raccolta di dati sulla flora e la fauna locale tramite l’app Observation.org. L’attività sarà condotta insieme a naturalisti, ricercatori e associazioni, con l’obiettivo di valorizzare e documentare la straordinaria biodiversità di un’area oggi minacciata dal progetto portuale.

Appuntamento per esperti e appassionati alle 08:00 in Via Trincea delle Frasche altezza Via Cima Gardinal. Escursione per il pubblico alle ore 11:00 via del Faro altezza via G. Scagliosi. Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda con esperti di diritto ambientale, biologi, rappresentanti di associazioni e realtà locali per discutere strategie di tutela dal basso e azioni legali e amministrative per difendere la costa, la ZSC e il delta del Tevere.

Inoltre Sabato 8 Novembre il Comitato Tavoli del Porto aderisce all’assemblea indetta dal Comitato Fuoripista contro l’ampliamento dell’aeroporto in zona di Riserva del Litorale. Appuntamento a Maccarese alla Casa della Partecipazione alle 18:00.

Domenica 9 novembre – Corteo per dire NO AL PORTO! Il Comitato Tavoli del Porto aderisce alla manifestazione indetta dal Collettivo No Porto e altre organizzazioni che si battono contro la realizzazione del mega porto crocieristico sotto il Vecchio Faro. Il corteo attraverserà le strade del Comune per ribadire il NO al porto crocieristico e SÌ a un modello di sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali. Dalle 13:30 pranzo ai Bilancioni, a seguire (ore 15:30) assemblee su porti, turistificazione ed economie di guerra, e infine musica e socialità “finché ce la facciamo!”. Ritrovo alle ore 10:00 davanti al Comune di Fiumicino (Via Portuense, 2489).

“Invitiamo tutta la cittadinanza, gli esperti, i giornalisti, gli studenti e chiunque abbia a cuore il mare, la terra e il futuro delle prossime generazioni a partecipare alle giornate del 8 e 9 novembre. Solo insieme possiamo fermare questi progetti che minacciano di distruggere un delicato ecosistema fatto di dune, zone paludose, territorio agrario, vegetazione unica, specie animali terrestri e marine che rischiano di compromettere la vivibilità del litorale e la sicurezza delle coste, cancellando un patrimonio naturale e culturale di valore inestimabile. Insieme possiamo costruire un’alternativa sostenibile per il litorale posto alla foce del Tevere” lo dichiara il Comitato I Tavoli del Porto