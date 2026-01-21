Caricamento...

mercoledì, 21 Gennaio 2026

“Difendiamo il nostro futuro”: torna la protesta degli agricoltori sull’Aurelia

Presidio al km 29 tra Torrimpietra e Granaretto: trattori, striscioni e assemblee contro il libero scambio

 

Terzo giorno consecutivo di presidio per una rappresentanza di agricoltori dei territori di Fiumicino, Cerveteri, Anguillara che,con dei trattori, si è radunata dalla mattinata di lunedì scorso lungo la via Aurelia, al km 29, tra Torrimpietra e Granaretto, vicino al bivio per Bracciano e Tagliatella. E’ lo stesso punto dove, a febbraio 2024 ed a gennaio 2025, presero forma analoghe proteste, con i trattori, degli agricoltori delle zone nord di Roma e Fiumicino.

 

 

Al centro della protesta, manifestata anche da striscioni e cartelli, la difesa dell’agricoltura italiana contro le aree di libero scambio, a partire dall’accordo tra Unione Europea e Mercosur.

 

 

“Difendiamo la nostra agricoltura , il nostro sviluppo e la nostra passione. Combattiamo contro i costi insostenibili e la concorrenza sleale; è una lotta per il nostro futuro” hanno sottolineato spiegando che il presidio avrà un ruolo anche di base per colleghi che potranno arrivare da fuori della zona di Roma. Al margine della consolare è stata allestita anche una maxi tenda che per le assemblee. Non sono escluse nuove iniziative nei prossimi giorni. Non ci sono problemi per la viabilità. Sul posto sempre presente un dispositivo delle Forze dell’ordine.

 

 

 

