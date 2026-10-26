Corsa di Miguel, la Protezione Civile OVVFV Fiumicino alla staffetta scolastica "42x1000"

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Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 26 Ottobre 2026

Corsa di Miguel, la Protezione Civile OVVFV Fiumicino alla staffetta scolastica “42×1000”

“Il nostro impegno è sociale prima che logistico”

 

 

di Dario Nottola

 

 

I volontari della Protezione Civile Fiumicino parteciperanno, anche quest’anno, all’organizzazione della staffetta scolastica inclusiva “42×1000” della classica Corsa di Miguel, in programma il 17 gennaio 2027.

 

 

“Noi volontari della Protezione Civile OVVFV Fiumicino 1 – Antincendio Idrogeologico N.B.C.R. saremo parte dell’organizzazione della Corsa di Miguel e della sua staffetta scolastica, la 42×1000 – spiegano –. Chi ci vede sul territorio pensa spesso solo a emergenze, incendi e alluvioni. Ma il nostro compito è anche un altro: esserci quando lo sport diventa strumento sociale. La 42×1000 non è una semplice gara di atletica. È un progetto che porta le scuole sulle piste di tutta Italia e fa correre 42 ragazzi per 1000 metri ciascuno, fino a completare insieme una maratona d’inclusione.

 

Il regolamento parla da solo: squadre con ragazze e ragazzi più giovani obbligatori, una sfilata iniziale di 195 metri aperta a tutti, compresi i ragazzi con disabilità. Non vince il più forte, vince la scuola che riesce a stare insieme.

 

Perché per noi è importante esserci? Perché l’intenzione primaria della 42×1000 è uno scopo sociale. La corsa è nata per ricordare Miguel Sanchez, poeta e maratoneta argentino desaparecido.

 

Quando siamo in pista, il nostro lavoro non è solo garantire la sicurezza e presidiare l’area. Il nostro lavoro è proteggere il diritto di quei ragazzi a fare sport in modo sano, conviviale, pulito».

 

“Avvicinare un ragazzo all’atletica oggi significa dargli una passione salutare, che lo allontana dall’isolamento e gli insegna il valore del compagno che gli passa il testimone. È prevenzione, è comunità, è educazione civica”, conclude il presidente Remo Stefanelli.

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