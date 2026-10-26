Fiumicino, insieme contro la violenza di genere: testimonianze e prevenzione al centro dell’incontro

L’iniziativa promossa dall’associazione “La Scuola di Atene APS” ha riunito istituzioni, cittadini e volontariato. Stasio: “Fondamentale fare rete per tutelare le persone più fragili e contrastare ogni forma di sopraffazione”

di Fernanda De Nitto

E’ stato organizzato dall’Associazione “La Scuola di Atene APS” un incontro dedicato al dialogo, alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere.

L’evento, tenutosi presso i locali dell’Organizzazione di Volontariato “Insieme con i Disabili ODV” di Via Coni Zugna, è stato particolarmente voluto dall’avvocato Gianfranco Carluccio. Presenti per l’amministrazione comunale il Sindaco Mario Baccini insieme ai consiglieri comunali Mauro Stasio e Federica Cerulli.

In sala diversi rappresentanti dell’associazionismo locale, cittadini e istituzioni uniti insieme con l’intento di approfondire la delicata tematica della sopraffazione violenta e del femminicidio.

L’Associazione La Scuola di Atene utilizza la cultura, la consapevolezza e la conoscenza come strumenti di prevenzione e cambiamento sociale. L’Aps è particolarmente attiva contro la violenza di genere, il femminicidio, la violenza domestica e il bullismo, promuovendo corsi, seminari e progetti educativi rivolti in particolare ai giovani ed alle scuole. L’organizzazione si compone di psicologi, criminologi, educatori e professionisti del diritto.

L’incontro ha avuto dei momenti particolarmente sentiti e partecipati quando sono state riportate al pubblico, dalla voce diretta delle vittime, alcuni episodi di grave violenza domestica, sessuale e psicologica. La testimonianza è stata necessaria per far riflettere i presenti rispetto agli interventi che possono essere messi in campo per arginare ogni forma di sottomissione passiva e ridare libertà alle vittime.

“Fiumicino è un territorio vasto e complesso che necessita di iniziative come questa al fine di tenere sempre alta la guardia sulla drammaticità del tema della violenza di genere. Tale forma di aggressione si manifesta purtroppo spesse volte su chi non ha la capacità e la forza di difendersi appieno, penso in particolare alle fasce più deboli, alle persone con disabilità e agli anziani” ha dichiarato il consigliere comunale Mauro Stasio.

“E’ una battaglia comune – aggiunge – quella di prevedere nei centri residenziali e nelle RSA l’installazione di telecamere a tutela dell’incolumità di chi ha difficoltà a difendersi da solo. Purtroppo ad oggi ancora non c’è una legislazione strutturata che permetta tale forma di controllo e, soprattutto, di rispetto”.

“Il nostro territorio, per la sua complessità, purtroppo non è esente da casi di violenza e pertanto è sempre più necessario garantire ogni forma di sostegno e supporto, tra amministrazione e mondo del volontariato, facendo rete per tutelare e prevenire ogni forma di sopraffazione” ha concluso Stasio