Fiumicino, al via “Percorsi di crescita”: incontri con gli esperti per sostenere genitori e bambini

Martedì 27 ottobre la presentazione del progetto promosso dall’ASL Roma 3 e patrocinato dal Comune

Partiranno a Fiumicino “Percorsi di crescita”, un ciclo di incontri dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 9 anni, finalizzato a promuovere la conoscenza delle principali tappe dello sviluppo infantile, favorire il benessere dei più piccoli e offrire ai genitori occasioni di informazione, ascolto e confronto con professionisti del settore. Saranno presenti il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e promossa promosso dalla UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL Roma 3, si rivolge alle famiglie residenti nel Comune di Fiumicino e propone un percorso articolato in tre fasce d’età: 0-3 anni, 3-6 anni e 6-9 anni.

Il progetto sarà presentato ufficialmente martedì 27 ottobre alle 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 78.

Gli incontri successivi si svolgeranno presso nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia e istituti comprensivi del territorio, secondo il calendario riportato sulla locandina.

Il progetto nasce nell’ambito dell’Accordo di Programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari, stipulato tra l’ASL Roma 3 e il Comune di Fiumicino, e si propone di promuovere il benessere e lo sviluppo infantile, sostenere le competenze genitoriali e favorire il riconoscimento precoce di eventuali difficoltà evolutive.